Delfingen publie des résultats financiers en demi-teinte

Compte tenu de cette situation marquée « par une visibilité réduite et un ralentissement des décisions d’investissements chez ses grands donneurs d’ordre », Delfingen a entamé en 2024 une nouvelle feuille de route, Impulse 2026, autour de trois axes : optimisation, rationalisation et accélération. Le plan « est destiné à permettre au Groupe de mobiliser plus efficacement ses ressources, de s’adapter aux défis de ses marchés et d’en saisir toutes les opportunités ». L’entreprise veut se situer au cœur des enjeux de l’automobile et de l’industrie, indique-t-elle : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

Pour répondre à ce défi, l’entreprise a notamment recentré ses activités d’Europe de l’Est en Roumanie, fermant l’usine slovaque. Elle a lancé une activité textile en Chine, monté en puissance cette activité au Mexique et au Honduras et a travaillé à améliorer la performance opérationnelle de quelques sites. L’enveloppe d’investissement va réduire de 2 millions d’euros et 450 postes seront supprimés par le groupe, à l’échelle mondiale.

Du côté de la diversification, Delfingen accroit ses ressources pour l’accélérer. L’entreprise regarde les « opportunités de croissance » dans des marchés tels que la robotique, l’automatisation industrielle ou encore les équipements électriques, afin « de renforcer les synergies commerciales et opérationnelles ». « Ce plan a déjà généré́ des effets positifs en 2024 », salue Gérald Streit. Et il continuera de le dérouler en 2025.