Lachapelle-sous-Rougemont : un nouveau président à la tête de M-Plus

M-Plus s'est doté d'équipement de pointe pour proposer des soudure laser.
M-Plus s'est doté d'équipement de pointe pour proposer des soudure laser. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Le groupe industriel M-Plus fait évoluer sa gouvernance. François Cortinovis n’est plus le président du groupe. Il est remplacé par Pierre Petitjean.

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le groupe industriel M-Plus (lire notre article), dont le siège est à Lachapelle-sous-Rougemont. Cet acteur historique de l’énergie a diversifié, ces dernières années, son activité, pour renforcer sa présence dans l’aérospatiale, l’aéronautique et la défense, secteur qui pèse 35% du chiffre d’affaires de l’entreprise aujourd’hui.

Un pivot qui s’appuie notamment sur des croissances externes : il a ainsi acquit Domaero en 2023 et le groupe Rubis Précis en 2026 (lire notre article). « Cette trajectoire nous a permis d’élargir notre portefeuille de clients et de technologies, et de construire un Groupe plus diversifié, plus robuste et plus indépendant », justifie l’entreprise dans un communiqué de presse.

En une décennie, le groupe est passé de 32 à 65 millions d’euros de chiffres d’affaires et d’une centaine à 430 salariés. Le bon est important. L’organisation de l’entreprise doit donc suivre pour accompagner ce changement d’échelle. L’actuel directeur général du groupe M-Plus, Pierre Petitjean, qui a rejoint l’entreprise en 2020, devient président du groupe et succède à François Cortinovis, président depuis 2011. « Il assure désormais la présidence exécutive de l’ensemble de nos sites opérationnels et la relation avec nos clients, fournisseurs et partenaires au quotidien, note l’entreprise, qui justifie : Pierre connait parfaitement nos sites, nos équipes et nos clients. »

Arnaud Ehrhardt, Philippe De Abreu, Pierre Petitjean et François Cortinovis, dirigeants de M-Plus.
Arnaud Ehrhardt, Philippe De Abreu, Pierre Petitjean et François Cortinovis, dirigeants de M-Plus, en juillet 2025. | ©Le Trois - E.C.

L’actionnariat 100 % français de M-Plus

François Cortinovis devient, pour sa part, président d’Oreade venture, la structure qui porte le groupe M-Plus. « Je concentrerai désormais mon action sur la gouvernance, la stratégie et les opérations de développement du Groupe », explique François Cortinovis, citant l’exemple de l’acquisition récente de Rubis Precis (lire notre article). L’entreprise se veut rassurante : « Cette évolution ne constitue pas une rupture mais la formalisation d’une organisation qui a largement contribué à la transformation de M-PLUS ces dernières années. » Les responsables de l’entreprise estiment que cette gouvernance sera plus « lisible ».

« Dans un environnement toujours plus incertain, cette nouvelle organisation vise avant tout à gagner en agilité́ et à renforcer encore la performance que nous devons à nos parties prenantes », souligne encre l’entreprise, dont l’actionnariat est 100 % français.

L’Airbus A320, l’avion de chasse Rafale, l’avion de transport militaire A400M, le jet privé Falcon, le lanceur spatial Ariane 6, les missiles Aster et M51 ont en commun d’avoir une pièce façonnée par M-Plus.

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