Lachapelle-sous-Rougemont : un nouveau président à la tête de M-Plus

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le groupe industriel M-Plus (lire notre article), dont le siège est à Lachapelle-sous-Rougemont. Cet acteur historique de l’énergie a diversifié, ces dernières années, son activité, pour renforcer sa présence dans l’aérospatiale, l’aéronautique et la défense, secteur qui pèse 35% du chiffre d’affaires de l’entreprise aujourd’hui.

Un pivot qui s’appuie notamment sur des croissances externes : il a ainsi acquit Domaero en 2023 et le groupe Rubis Précis en 2026 (lire notre article). « Cette trajectoire nous a permis d’élargir notre portefeuille de clients et de technologies, et de construire un Groupe plus diversifié, plus robuste et plus indépendant », justifie l’entreprise dans un communiqué de presse.

En une décennie, le groupe est passé de 32 à 65 millions d’euros de chiffres d’affaires et d’une centaine à 430 salariés. Le bon est important. L’organisation de l’entreprise doit donc suivre pour accompagner ce changement d’échelle. L’actuel directeur général du groupe M-Plus, Pierre Petitjean, qui a rejoint l’entreprise en 2020, devient président du groupe et succède à François Cortinovis, président depuis 2011. « Il assure désormais la présidence exécutive de l’ensemble de nos sites opérationnels et la relation avec nos clients, fournisseurs et partenaires au quotidien, note l’entreprise, qui justifie : Pierre connait parfaitement nos sites, nos équipes et nos clients. »