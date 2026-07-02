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La Vallée de l’Énergie chouchoute les fournisseurs d’Arabelle

Un salarié devant un élément de turbine à vapeur Arabelle, dans les ateliers d'Arabelle Solutions, à Belfort.
Un salarié devant un élément de turbine à vapeur Arabelle, dans les ateliers d'Arabelle Solutions, à Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier

La Vallée de l’Énergie met en place un programme d’excellence fournisseur, à l’initiative de l’équipementier du nucléaire Arabelle Solutions. Une manière d'accroître le niveau de qualité de l'ensemble de la filière, pour répondre à une charge de travail conséquente.

Des contrats pour le nouveau programme nucléaire français. Des projets en Pologne, Roumanie, Canada, Chine, Angleterre, États-Unis. Une participation à la construction du porte-avion de nouvelle génération Le France Libre (lire tous nos articles). « Arabelle Solutions a un carnet de commande plein et une belle visibilité », remarque Julien Morel, directeur technique de la Vallée de l’Énergie (lire notre article). L’entreprise a même l’intention de construire un nouveau bâtiment de 20 000 m2 à Belfort.

« Ils souhaitent accompagner les fournisseurs de Bourgogne-Franche-Comté dans cette croissance, indique Julien Morel. Mais cela implique qu’ils aient un niveau de qualité respectant les contraintes nucléaires. » De nombreux fournisseurs ont des tailles modestes et il ne faudrait pas que la montée en charge les mette en difficulté. « L’augmentation de l’activité peut leur porter préjudice s’ils ne sont pas au niveau », relève le directeur technique.

Une nouvelle dynamique enclenchée par la Vallée de l’Énergie

Comment cela va marcher ? Le principe est relativement simple. Lorsqu’Arabelle va émettre un marché sur lequel veut se positionner une entreprise locale, elle pourra faire appel à la Vallée de l’Énergie pour être accompagnée . « Et la facture peut être mise dans la réponse au marché, indique Julien Morel. In fine, c’est Arabelle qui paie. » La Vallée de l’Énergie a identifié un parterre de prestataires locaux avec les compétences techniques et qualité nécessaires à cet accompagnement. Le cluster les a qualifiés. Finalement, cinq prestataires ont été retenus, dont deux qui ne faisaient pas encore partie du panel fournisseurs d’Arabelle Solutions. « Il y a eu un super travail du service achat », salue Julien Morel.

« Pour Arabelle, cela sécurise la supply chaine, indique Julien Morel. Pour les fournisseurs, cela pérennise leur activité avec Arabelle et cette augmentation du niveau de qualité leur permet de plus facilement se diversifier. »

Ce programme d’excellence fournisseurs a été présenté ce mardi 30 juin, lors d’un séminaire des membres de la Vallée de l’Énergie. Les fournisseurs découvriront toutes les subtilités du dispositif lors d’une rencontre, programmée le 9 juillet.

Lors de ce séminaire, la Vallée de l’Énergie a aussi présenté sa nouvelle dynamique et posé une question : définir les services attendus du cluster. « Quels sont les services concrets que l’on attend de la VDE », résume Julien Morel. Un travail sur la chaine de valeur industrielle est évidemment proposé, notamment au travers de ce programme d’excellence fournisseur, mais une volonté de créer un consortium, notamment des acteurs des énergies renouvelables est à l’étude, pour apprendre à chasser en meute. La dernière dynamique sera celle dédiée à la data, l’intelligence artificielle et le management des énergies.

La Vallée de l’Énergie compte une cinquantaine de membres, dont des acteurs de premier plan comme EDF, Arabelle Solutions, Dalkia, GE Vernova.

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