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Julien Morel, nouveau visage de La Vallée de l’énergie

Julien Morel, directeur technique de la Vallée de l'Energie.
Julien Morel, directeur technique de la Vallée de l'Energie. | © Le Trois P.-Y.R.

Julien Morel vient d’intégrer comme directeur technique le cluster de l’énergie bas carbone ou décarbonée : La Vallée de l’énergie. Son but créer des passerelles entre les entreprises et leur permettre de détecter des opportunités de marchés.

Julien Morel est le nouveau visage de La Vallée de l’énergie depuis mi-avril. Il a intégré le cluster de l’énergie installé dans les locaux de la chambre de commerce et de l’industrie, à Belfort, en tant que directeur technique. Tourneur fraiseur de formation initiale, il a ensuite passé une licence de gestion de projets d’innovation. Il a effectué presque toute sa carrière dans l’industrie et a notamment créé à Belfort MS Innov, une entreprise de robots, qu’il a dû céder voici environ un an en raison de difficultés. Tout en dirigeant son entreprise, il s’est beaucoup investi dans le dispositif « les entreprises s’engagent », dont il a été l’animateur pendant presque trois ans dans le Territoire.

« Aider les entreprises du territoire »

Il retrouve dans ses nouvelles fonctions au sein de La Vallée une de ses motivations dans cet engagement : « Construire quelque chose pour aider les entreprises du territoire », souligne-t-il. Quelque chose avec « un supplément d’âme ».
La Vallée de l’énergie cible tout particulièrement les entreprises bas carbone ou décarbonées. Elle vise à les mettre en relation entre elles, mais aussi à les mettre en relation avec des financeurs, des institutions académiques, ou encore des entreprises qui ne sont pas dans le domaine de l’énergie mais pourraient y trouver un intérêt, soit pour se diversifier, soit pour une réorientation stratégique. Bref, créer des passerelles entre acteurs économiques.

L’association compte actuellement une cinquantaine d’adhérents, essentiellement en Bourgogne-Franche-Comté ; Julien Morel espère bien porter ce chiffre rapidement à quatre-vingt.

Plusieurs grands rendez-vous figurent déjà à son agenda. A commencer fin mai par une journée des prestataires plus spécifiquement axée sur la qualité des soudures et des process dans le nucléaire. Ce sera une occasion de faire à la fois du sourcing et de la montée en compétences dans le domaine.

Un salon « B to B » est également prévu, le 13 octobre (lieu à déterminer) pour faire se rencontrer sous-traitants et donneurs d’ordres. La Vallée a en effet pour vocation de recenser les besoins de donneurs d’ordres tels qu’Arabelle, Dalkia, GE Vernova, EDF hydro, le CEA, etc. Julien Morel espère multiplier par deux le nombre de donneurs d’ordres par rapport à la dernière édition, afin que les prestataires viennent rencontrer les acheteurs et découvrent quels sont leurs besoins réels.
Etant lui-même issu du tissu industriel local, Julien Morel espère pouvoir relancer une dynamique et recréer des ponts entre les acteurs de la filière bas carbone, que ce soit le nucléaire, le renouvelable, l’hydrogène, la photovoltaïque, etc .

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