En redressement judiciaire, MS-Innov recherche des investisseurs

Savoir rebondir. MS-Innov (lire nos articles) connaît la musique. La start-up, spécialisée dans l’automatisation et la robotique, a conçu un robot collaboratif 100 % français, Morfose. Lors du covid-19, alors que la planète s’arrête, la société de prestation d’ingénierie dans l’automobile, née en 2015, se mue en conceptrice de cobot. Son produit est sans fil, ce qui lui octroie une capacité de rotation infinie. Il se caractérise aussi par une très grande modularité.

Elle traverse une nouvelle période difficile. La société a été placée en redressement judiciaire le 29 octobre ; en parallèle, un plan de sauvegarde de l’emploi est engagé. Onze postes seront supprimés. À son issue, l’effectif sera de 17 personnes, auxquelles s’ajoutent quatre alternants.

La société s’est engagée dans une nouvelle phase de levée de fonds au mois de juillet, indique Julien Morel, le gérant. Au même moment, celle-ci a opéré « un recadrage stratégique », poursuit-il, de sa politique commerciale. Elle ne vend plus seulement les robots ou de l’innovation. Elle vend des « solutions clés en main », ajoute-t-il. D’expliquer : « Les clients ont besoin d’être accompagné fortement. » Auparavant, le temps d’explication, d’études ou encore d’intégration n’était pas compris et allongeait les durées de vente et de signature. Dorénavant, « on s’occupe de tout », c’est-à-dire de « l’automatisation de processus industriels », complète-t-il, comme par exemple « les opérations de chargement et de déchargement de machines CNC (tours et fraiseuses) », détaille l’entreprise. Le discours est moins sur l’innovation, mais plus sur la solution. Une dynamique que connaît bien la société, pour avoir été bureau d’ingénierie dans une précédente vie. Selon Julien Morel, « cela porte ses fruits ». Morfose se pilote avec un logiciel de programmation « intuitif », développé par l’entreprise.