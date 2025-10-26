La transition énergétique moins présente à l’esprit des entreprises

95 % des entreprises interrogées suivent leur consommation d’énergie, mais peu de moyens sont dédiés relève le baromètre du crédit agricole et du CSA, porté par quatre caisses régionales : Franche-Comté, Centre-Loire ; Champagne-Bourgogne ; et Centre-Est. Cela représente 14 départements. Pour le suivi des consommations, seulement 28 % des entreprises ont recours à une plateforme, sinon 89 % le font à l’aide des factures et 45 % utilisent un tableur. Le sujet est pris en main, mais le score obtenu sur la gestion de l’énergie dans ce baromètre n’est que de 57 sur 100. Ce score grimpe à 74 quand on regarde les entreprise de plus de 80 salariés. La régulation énergétique se cantonne, également, à des actions très simples : programmation horaires (66 %), bridage des températures (62 %). Surtout, une entreprise sur deux utilisent du fioul ou du gaz, soit des énergies fossiles et seulement la moitié d’entre elles envisagent de changer d’énergie ; l’électrification est pourtant l’un des leviers de décarbonation les plus puissants (lire notre article).