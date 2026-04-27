La Région finance le Ticket Mobilité pour soutenir l’aide des employeurs aux salariés

Avec la guerre en Iran déclenchée par les États-Unis et Israël, les prix du carburant ont augmenté de plus de 20 % à la pompe. Un surcoût considérable pour les entreprises et les salariés.

Depuis 2019, le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté a mis en place le Ticket Mobilité, « qui permet aux employeurs (…) d’apporter un soutien à certains salariés confrontés à des trajets domicile-travail contraints ». Ce dispositif s’adresse aux salariés en CDI ou CDD (supérieur à 1 mois), rémunérés jusqu’à deux fois le Smic (1 415 euros brut par mois) et qui parcourent plus de 30 kilomètres pour rejoindre leur travail, sans autre solution de transport collectif adapté. L’aide peut aller jusqu’à 40 euros par mois, pendant 11 mois de l’année. Il est co-financé par l’entreprise et le conseil régional.