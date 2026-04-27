PUB

La Région finance le Ticket Mobilité pour soutenir l’aide des employeurs aux salariés

Conducteur au volant d'une voiture.
Conducteur au volant d'une voiture. | ©Matan Ray Vizel de Pixabay – illustration
En bref

Le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté a mis en place le dispositif Ticket Mobilité. Les entreprises peuvent le mobiliser pour soutenir leurs salariés exposés à la hausse des carburants.

Avec la guerre en Iran déclenchée par les États-Unis et Israël, les prix du carburant ont augmenté de plus de 20 % à la pompe. Un surcoût considérable pour les entreprises et les salariés.

Depuis 2019, le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté a mis en place le Ticket Mobilité, « qui permet aux employeurs (…) d’apporter un soutien à certains salariés confrontés à des trajets domicile-travail contraints ». Ce dispositif s’adresse aux salariés en CDI ou CDD (supérieur à 1 mois), rémunérés jusqu’à deux fois le Smic (1 415 euros brut par mois) et qui parcourent plus de 30 kilomètres pour rejoindre leur travail, sans autre solution de transport collectif adapté. L’aide peut aller jusqu’à 40 euros par mois, pendant 11 mois de l’année. Il est co-financé par l’entreprise et le conseil régional.

Le ticket mobilités est un dispositif volontaire

Le dispositif relève « du volontariat de l’employeur », replace la Région, qui refait la promotion de ce dispositif, compte tenu du contexte. Elle ajoute : « Il peut constituer, pour les entreprises qui choisissent d’y recourir, un outil complémentaire de soutien au pouvoir d’achat et à l’accès à l’emploi dans les zones où l’usage du véhicule personnel demeure indispensable. » Et pour le salarié, l’aide peut relever du régime d’exonération d’impôts.

« Dans ce contexte de crise énergétique, nous ne pouvons pas laisser nos salariés seul face à la pompe », justifie Jérôme Durain, président socialiste du conseil régional. Un dispositif soutenu par le Medef et la CPME, deux syndicats d’employeurs.

Nos derniers articles

Le député du Rassemblement national de Haute-Saône, Antoine Villedieu, à l'assemblée nationale, en juin 2017.

Le député Antoine Villedieu suspendu par le RN

Le groupe RN à l'Assemblée nationale a suspendu le député de Haute-Saône Antoine Villedieu, impliqué vendredi dans un accident de la route et qui fait l'objet d'une enquête notamment pour "conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste", ont indiqué des sources du parti.
,
Un salarié devant un élément de turbine à vapeur Arabelle, dans les ateliers d'Arabelle Solutions, à Belfort.

Arabelle Solutions construit une nouvelle usine à Chalon-sur-Saône

Arabelle Solutions, filiale d'EDF spécialisée dans les turbines nucléaires, va construire une nouvelle usine d'échangeurs thermiques à Chalon-sur-Saône. C'est un projet de 100 millions d'euros et 160 emplois qualifiés à horizon 2030, a-t-on appris auprès de Bercy.
IdcreaCCIon, plateforme d'IA de la CCI. | ©Le Trois - E.C.

IdcreaCCIon a accompagné 500 entreprises dans le Territoire de Belfort

La Chambre du Commerce et de l'Industrie ainsi que la Grand Belfort organisent un forum de création d’entreprises. L'occasion de revenir sur la plateforme d’intelligence artificielle IdcreaCCIon, créée par la CCI du Territoire de Belfort.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

88 Appartements6 Immeubles53 Maisons18 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC