La filière automobile continue de perdre des salariés en Bourgogne-Franche-Comté

37 920 salariés travaillaient dans les 363 établissements de la filière automobile, en Bourgogne-Franche-Comté, à fin juin 2023, dévoile une étude de l’institut national de la statistique et des études économiques.

La baisse se poursuit, même si la courbe s’infléchit. L’emploi salarié de la filière a reculé de 3,2 %, en un an, contre – 5,3 % entre juin 2021 et juin 2022. Dans la filière, le segment de la construction automobile est par contre moins bien orienté. L’emploi (salarié et intérimaire) y recule de 5,2 % entre juin 2022 et juin 2023 ; ce segment pèse pourtant un quart de l’emploi total de la filière automobile régionale.

À cet emploi salarié s’ajoute quelque 6 400 intérimaires, « permettant d’ajuster les effectifs à l’activité », observe l’Insee dans sa note, publiée au mois de décembre. Il est en forte hausse dans la filière, de 12,8 % sur un an. Il dépasse même les 20 % dans la fabrication d’équipements automobiles et de biens intermédiaires, deux segments qui pèsnt près de deux tiers de la filière automobile régionale. Dans le segment de fabrication d’équipement automobile, l’intérim représente même près de 20% de l’emploi total. « Ces évolutions contrastées de l’emploi peuvent traduire à la fois la transformation progressive de la filière et les incertitudes du marché », analyse l’Insee. Au second trimestre 2023, 1 930 salariés ont été placés en chômage partiel, en moyenne, chaque mois, soit trois fois moins que l’année précédente. Et cette amélioration se poursuit début 2024.