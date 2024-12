La CFDT alerte sur la précarisation des sous-traitants de l’automobile

Limogeage de Carlos Tavares, pour Stellantis. Départ du directeur de Forvia, pour 2025. Les syndicats sont inquiets pour la sous-traitance. La CFDT de Franche-Comté (chimie, énergie et métallurgie) a sollicité les trois eurodéputés de Place publique : Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq et Thomas Pellerin-Carlin. Et le 15 novembre, une rencontre a été organisé avec des membres du groupe européen. Trécia, Flex & Gate, Forvia, Tevest ou encore Voestalpine étaient autour de la table.

La transition écologique a été au cœur des débats. Si elle est nécessaire, les syndicats dénoncent une gestion chaotique, souvent déconnectée des réalités des salariés et sans plan d’accompagnement. « Elle doit se faire avec les salariés, or les représentants des salariés ne sont pas véritablement pris en compte », détaille la CFDT dans un communiqué transmis à la rédaction le 10 décembre.

Au coeur des débats également, les sous-traitants locaux, pris en étau entre la pression des donneurs d’ordre comme Stellantis et la réduction des coûts, qui subissent une précarisation croissante. Exemple frappant : « En 2028, 80 % des sous-traitants de Stellantis seront basés dans des pays à bas coût », lit-on dans le compte-rendu. Cette tendance à l’externalisation, combinée à une réduction massive des effectifs en CDI et à un recours accru à l’intérim (jusqu’à 30 % dans certaines entreprises), contribue à la perte de compétences et à une détérioration de la qualité des produits. « Tous les leviers sont utilisés pour ne pas recourir aux PSE : chômage partiel, mini plan de départ, ruptures conventionnelles, non renouvellements », lit-on encore.