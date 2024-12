Hydrogène, thermique : l’avenir flou des salariés de Forvia dans le pays de Montbéliard

Le Parti communiste français appelle à se joindre au rassemblement syndical pour l’industrie jeudi 12 décembre à 10 h devant la maison du peuple à Belfort.

Dans un communiqué, il détaille : « C’est une nouvelle déflagration industrielle qui se prépare dans notre pays. 150 000 emplois sont directement menacés dans des secteurs aussi stratégiques que l’automobile, la sidérurgie, le verre, la chimie, l’aérospatiale, la construction…Pour faire des profits à court terme, les groupes et leurs actionnaires multiplient les délocalisations et fermetures de sites industriels. 62% des emplois des grandes entreprises françaises se trouvent déjà à l’étranger. »

« La désindustrialisation est une catastrophe pour l’emploi, les savoir-faire et les salaires, pour la société tout entière car elle nous rend de plus en plus dépendants des importations. Notre pays a besoin d’une nouvelle industrialisation pour rapprocher la production de la consommation et gagner en souveraineté ; pour revitaliser nos territoires ; pour éradiquer le chômage ; pour mettre fin à la concurrence entre salariés européens ou entre sous- traitants. Il devient urgent de mettre en place une nouvelle stratégie nationale de reconstruction des filières industrielles stratégiques (métallurgie, sidérurgie, chimie…) intégrant les sous- traitants, empêchant les délocalisations et les licenciements boursiers.

Pour appuyer une telle stratégie de reconquête face au pouvoir exorbitant de la finance, nous proposons de donner des pouvoirs de décisions aux élus et aux représentants des salariés dans les entreprises concernant les choix industriels, les aides publiques…La réindustrialisation passe également par une nouvelle attractivité des métiers de l’industrie : hausse des salaires, amélioration des conditions de travail, accès à la formation tout au long de la vie, égalité salariale femme-homme.

Pour atteindre ces objectifs, il faudra un soutien financier massif, qui pourrait prendre appui sur des prêts à taux 0 % voir négatifs garantis par l’État, sur la base de critères sociaux et écologiques. Redonner un avenir industriel à la France est possible, les luttes des travailleuses et travailleurs de l’industrie, et l’engagement de la société tout entière, seront déterminants pour y parvenir. »