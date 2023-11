La Bourgogne-Franche-Comté s’engage pour relocaliser la production industrielle

« Jusqu’ici, le rôle des CCI était surtout d’accompagner les entreprises sur leur problématique d’approvisionnement », raconte Thierry Buatois, président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bourgogne-Franche-Comté. La donne a changé. Avec le Covid, il y a eu « de la stupeur » face aux ruptures d’approvisionnements qui sont devenues bloquantes pour les entreprises françaises. Relocaliser, réindustrialiser, ces termes sont réapparus en force en tirant des enseignements de cette crise, suivis par la guerre en Ukraine et une mise en lumière accrue de la crise climatique.

Aujourd’hui, quatre CCI régionales s’inscrivent dans un projet « coup d’essai » intitulé « accélérateur relocalisation ». Leurs rôles changent. Elles se portent garantes pour trouver des solutions pour relocaliser les productions. La CCI de Bourgogne-Franche-Comté est l’une des quatre régions porteuses avec les Hauts-de-France, l’Île-de-France et la Normandie. Depuis la rentrée, les étudiants de l’Esta et de l’université technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM) ont lancé les travaux préparatoires en concevant des études de marché. Les chambres, elles, se sont lancées sur l’identification de partenaires capables de recomposer la chaîne d’approvisionnement au niveau local pour concrétiser les projets.

Une dizaine de projets ont été retenus pour intégrer l’accélérateur. On retrouve par exemple l’entreprise Aeris Greenwich, qui souhaite créer une fonderie de précision, Eurosit, qui voudrait relocaliser sa fabrication de chaises de bureau, Parco, qui réfléchit à une stratégie de distribution pour son vélo électrique ou encore Nidec qui souhaite rendre plus compétitives ses activités d’usinage et de bobinage de moteurs en France. L’idée est de relocaliser des pièces stratégiques : pièces d’usinages, pièces pour les centrales hydrauliques, des captures, de la cobotique…

Les 7 et 8 décembre, les différents acteurs impliqués se réuniront sur ces projets à la CCI de Belfort pour travailler sous forme d’ateliers intensifs, qui se concluront par une présentation des projets et une remise de prix par les partenaires de l’opération. Des conférences seront aussi organisées sur le sujet. Par la suite, les porteurs seront accompagnés par des « coachs » de la CCI pour étoffer le projet et évaluer les investissements et dispositifs de financement.