Intelligence artificielle : un outil au bénéfice des quartiers prioritaires

« Avant de parler de formation sur l’intelligence artificielle, il faut qu’on enlève les freins », observe Valentin Gouineau, chargé de mission à Trajectoire Ressources. Cet organisme régional accompagne les acteurs des quartiers prioritaires de la ville (QPV) de Bourgogne-Franche-Comté, notamment en matière de politique de la ville. Il se base sur trois missions : l’animation du réseau d’acteurs, faire monter les acteurs en compétences et capitaliser les ressources documentaires. Les acteurs peuvent être les habitants des quartiers, les associations comme les membres des collectivités et les écoles.

Avec ces trois idées en tête, Valentin Gouineau a eu l’idée de mettre en place une journée d’échanges entre les différents acteurs des QPV avec au cœur des débats l’IA (lire notre article). Il part d’un constat personnel : « Dans le cadre de mon alternance, je devais traiter des données en grande quantité. J’ai commencé à me faire aider par l’IA, j’ai vu les limites et les forces. » En échangeant avec les autres membres de Trajectoire Ressources le constat est posé et une question sort du lot : Comment les acteurs des QPV mobilisent l’intelligence artificielle ?