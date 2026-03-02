Industrie : l’emploi en baisse, la productivité en hausse en Bourgogne-Franche-Comté

Depuis 2000, l’emploi industriel régresse plus en Bourgogne Franche-Comté que dans le reste du pays. C’est l’un des premiers constats de l’étude intitulée « Pourquoi l’emploi industriel décroche-t-il », publiée par l’Insee et la Dreets de Bourgogne-Franche-Comté. Si ce décrochage a démarré par une période particulièrement marquée entre 2013 et 2022 : durant ces neuf années, la région a perdu 8 % de ses effectifs industriels, soit 14 000 emplois.

Pour autant, l’industrie pèse toujours très fortement dans la région. En 2022, date de la fin de la période couverte par l’étude, l’industrie représentait encore 168 000 emplois en Franche-Comté, soit 17 % des emplois. Et elle générait 13 milliards d’euros, soit 18 % de la valeur ajoutée de la région. La zone d’emploi de Montbéliard se distingue particulièrement, avec 30 % d’emplois industriels (comme celle de Mouchard) , dont 60 % dans l’automobile.

L’emploi industriel entraine avec lui d’autres secteurs, comme la logistique et les services aux entreprises, tout comme il stimule la consommation locale, avec des salaires relativement élevés.

Le décrochage constaté entre 2013 et 2022 touche tous les domaines de l’industrie et toutes les professions de ce domaine de l’économie régionale. Cependant, le secteur des transports (et plus particulièrement l’automobile) représente plus de 50 % des emplois disparus (- 7600 emplois).