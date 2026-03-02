Industrie : l’emploi en baisse, la productivité en hausse en Bourgogne-Franche-Comté

Peugeot e-3008 en montage à l'usine Stellantis de Sochaux.
La robotisation a entrainé une forte augmentation de la productivité. | ©Stellantis
Décryptage

L’emploi industriel a décroché en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2000, par rapport au reste de la France. Mais la productivité a fortement augmenté, passant de 52 000 euros à 83 000 euros par emploi.

Depuis 2000, l’emploi industriel régresse plus en Bourgogne Franche-Comté que dans le reste du pays. C’est l’un des premiers constats de l’étude intitulée « Pourquoi l’emploi industriel décroche-t-il », publiée par l’Insee et la Dreets de Bourgogne-Franche-Comté. Si ce décrochage a démarré par une période particulièrement marquée entre 2013 et 2022 : durant ces neuf années, la région a perdu 8 % de ses effectifs industriels, soit 14 000 emplois.

Pour autant, l’industrie pèse toujours très fortement dans la région. En 2022, date de la fin de la période couverte par l’étude, l’industrie représentait encore 168 000 emplois en Franche-Comté, soit 17 % des emplois. Et elle générait 13 milliards d’euros, soit 18 % de la valeur ajoutée de la région. La zone d’emploi de Montbéliard se distingue particulièrement, avec 30 % d’emplois industriels (comme celle de Mouchard) , dont 60 % dans l’automobile.

L’emploi industriel entraine avec lui d’autres secteurs, comme la logistique et les services aux entreprises, tout comme il stimule la consommation locale, avec des salaires relativement élevés.

Le décrochage constaté entre 2013 et 2022 touche tous les domaines de l’industrie et toutes les professions de ce domaine de l’économie régionale. Cependant, le secteur des transports (et plus particulièrement l’automobile) représente plus de 50 % des emplois disparus (- 7600 emplois).

L'évolution de l'emploi industriel en Bourgogne-Franche-Comté par rapport au reste de la France.
L'évolution de l'emploi industriel en Bourgogne-Franche-Comté par rapport au reste de la France. | © Insee

Des emplois majoritairement ouvriers, donc plus fragiles

Pour expliquer ces pertes d’emplois industriel, l’étude pointe la dépendance avec l’étranger, qui expose plus aux délocalisations et aux restructurations. Dans le nord Franche-Comté, elle cite en exemple GE à Belfort. Autre facteur de fragilisation : les établissements industriels de Bourgogne-Franche-Comté sont très majoritairement des établissements de production, donc avec des emplois d’ouvriers, plus sensibles aux ajustements d’effectifs en cas de crise. L’industrie régionale compte 12 % de cadres, contre 14 % en moyenne en France (hors région parisienne). Ce phénomène s’ajoute à l’absence de grandes métropoles qui attirent plus les centres de recherche, et qui disposent aussi d’un plus grand réservoir de main d’œuvre, ainsi que des infrastructures de transports qui favorisent les échanges internationaux.

Et qui plus est, les difficultés de l’industrie dans la région s’accompagne d’un effet d’inertie dans le temps. « Lorsqu’elles ont été très importantes, elles ont pu fragiliser l’ensemble de l’écosystème productif : recul des services de soutien, départ des compétences spécialisées Certains territoires on t ainsi perdu une partie des ressources nécessaires au développement industriel ce qui restreint leurs capacités de rebond », indique l’Insee

L'évolution de la valeur ajoutée de l'industrie en bourgogne Franche-Comté, comparée au reste de la France de province. | © Insee
L'évolution de la valeur ajoutée de l'industrie en bourgogne Franche-Comté, comparée au reste de la France de province. | © Insee

La productivité en hausse

Pour autant, l’industrie en elle-même est-elle fragilisée Pas si regarde les gains de productivité. La productivité est en constante hausse en bourgogne Franche-Comté depuis 1990, même si elle est en dessous du reste de la France (hors région parisienne) depuis 2010. « La productivité a progressé, relève l’Insee. Entre 2000 et 2022, elle passe de 52 000 euros à 83 000 euros par emploi dans la région. En France de Province, la valeur ajoutée a ainsi suivi une trajectoire différente de celle de l’(emploi. Dans la région, elle diminue, mais moins que les effectifs et elle connaît un fort rebond depuis 2021, portée notamment par l’augmentation des prix et le dynamisme de l’industrie chimique ».

Nos derniers articles

Viviane tient son bébé de 3 mois, Issa, au service d'hospitalisation pédiatrique de jour du Groupe Hospitalier de la Region de Mulhouse et Sud-Alsace, le 16 février à Mulhouse. Issa, qui avait une affection vasculaire rare, risquait de mourir. Elle a été opérée in utero, une première.

Un bébé atteint d’une tumeur vasculaire rare soigné in utero, une première

"Un traitement exceptionnel qui a permis de sauver ce petit garçon": un bébé qui était atteint d'une tumeur vasculaire rare et risquait de mourir a été soigné in utero, une première pour cette pathologie.
Inondation dans la ville de Venise, en Italie.

Climat : quel bilan et quels leviers d’action à l’échelle régionale ?

Le 27 février 2026, c’est la Journée internationale de l’ours polaire, l’occasion de mentionner ce symbole mondial du changement climatique qui voit son habitat – la banquise – se réduire sous l’effet du réchauffement. Mais si ses difficultés semblent lointaines, les mécanismes à l’œuvre concernent aussi nos territoires proches et notre santé.
,
Isoloirs, dans un bureau de vote, à Belfort. | ©Le Trois – archives

Municipales : à Mulhouse l’ouvrière, la droite divisée et la gauche en embuscade

Au pouvoir à Mulhouse, la droite se déchire dans cette cité ouvrière, au risque d'offrir la ville à la gauche, qui se verrait bien la reconquérir grâce à un candidat écologiste.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC