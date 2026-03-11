Industrie : le repreneur en série ACI en liquidation judiciaire

Philippe Rivière promettait à chaque audience du TAE de trouver des soutiens financiers pour maintenir l’activité du groupe et les emplois. Mais le TAE n’y a cette fois manifestement plus cru.

Au printemps 2025, le groupe ACI avait racheté la société Usiduc, de Faverois, à la barre du tribunal (lire notre article). Selon des informations confirmées par Le Trois, le tribunal de Lyon a confirmé la cession de cette entreprise du sud du Territoire de Belfort à Ocean Peak capital. C’est un soulagement dans les équipes d’Usiduc.