Hydrogène : Le moteur à combustion interne ronronne encore

Cette facilité de transformation permet de décarboner beaucoup plus rapidement une flotte, contrairement à un renouvellement à neuf d’un parc. Atout inhérent à cette dynamique : « On ne détruit pas le marché de la mécanique et des garages », relève Didier Arenal, ce qui est non négligeable dans une région comme la Bourgogne-Franche-Comté. « C’est un facteur d’emploi et de transformation de l’emploi dans votre région », confirme l’ingénieur. « Nous avons tous les outils industriels français et européens [pour produire ce moteur] », replace également Vincent Heurtier, soulignant ainsi la souveraineté induite de cette technologie. À Auxerre, la collectivité accompagne la start-up R2H, qui propose aussi un prototype de moteur thermique à hydrogène pour les engins de chantier. Et imagine installé dans son territoire une petite usine de retrofitage. Un secteur sur lequel le nord Franche-Comté peut aussi se positionner compte tenu des équipements industriels attachés à l’automobile qui sont installés dans son territoire.

Ce type de moteur permet, par ailleurs, de ne pas avoir recours à des métaux rares, contrairement aux motorisations électriques. C’est un avantage considérable en termes de coût et de bilan écologique.

Selon EHM, une benne à ordure à hydrogène, avec une technologie pile à combustible, coûte aujourd’hui 800 000 euros, contre 200 000 euros pour une solution de retrofit. Cette dernière est un peu plus chère que le diesel, conviennent-ils, mais c’est notamment lié au coût du réservoir hydrogène. Le principe est aussi beaucoup plus économe, « car on remplace très peu d’éléments ».