Hôpital Nord Franche-Comté : un nouvel accueil pour les urgences

« On ne reconnaît rien », chuchote-t-on dans le service d’accueil des urgences de l‘hôpital Nord Franche-Comté (HNFC). Après huit mois de travaux, cette première tranche des travaux de rénovation et d’extension de l’hôpital est terminée (lire notre article). Points clés de cette rénovation : améliorer l’accueil des patients et les conditions de travail des professionnels. Le transfert des services dans les nouveaux locaux est prévu pour le 16 juillet.

À l’entrée de l’accueil, se trouvent plusieurs cabines vitrées où les patients et les membres de l’administration peuvent échanger. Dans cette nouvelle zone, le secrétariat pour les sorties et les entrées se fait au même endroit. Permettant ainsi une simplification de la prise en charge pour les patients. « Mutualiser les équipes, cela permet de s’entraider en cas de forte affluence, d’un côté ou de l’autre », assure le docteur Charles-Eric Lavoignet, chef du pôle parcours médical. À cela s’ajoutent deux salles d’attente pour les patients d’une capacité de 40 personnes. Autre nouveauté, un accès direct depuis l’accueil des urgences au service gynécologique. Toujours avec la volonté de simplifier le parcours des patients.