Les travaux des urgences de l’hôpital Nord Franche-Comté débutent en 2025

110 000. C’est le nombre de passages enregistrés aux urgences de l’hôpital Nord Franche-Comté (HNFC), en 2024, selon l’établissement hospitalier, en hausse de près de 2 % par rapport à 2023 (108 000 passages). En hausse constante ces dernières années avec, régulièrement, des poussées de fièvre intense, dont la dernière vague épidémique, liée à la grippe, est une énième réplique ; le plan blanc a une nouvelle fois été activé pour faire face à l’afflux (lire notre article). On déplore une saturation des lits d’hospitalisation ou encore un allongement des durées d’hospitalisation. Le système de santé « se grippe trop rapidement », a convenu Pascal Mathis, directeur général de l’hôpital Nord Franche-Comté, à l’occasion d’une cérémonie de vœux, le vendredi 17 janvier.

Un système qui fait face à « la pression des risques infectieux et de leurs répliques saisonnières » d’une part et au « vieillissement de la population », d’autre part, explique-t-il. Les symptômes sont connus. Les réponses, difficiles à trouver. Les équipes sont « éprouvées », convient le cadre. Qui déplore un « déséquilibre constant entre la croissance de la charge de travail et le recul des ressources humaines disponibles ».

Le système est « à bout de souffle », acquiesce, de manière encore plus tranchée, le docteur Jean-Baptiste Andreoletti, président de la commission médicale d’établissement (CME), à l’occasion de cette cérémonie de vœux, à la salle des fêtes de Belfort, place de la République. Il regrette « une saturation chronique » et estime « qu’on n’a plus les moyens d’accepter la moindre surcharge ». Il a compté neuf ministres de la Santé depuis 2017, dont quatre pour la seule année 2024 ! Une situation qui empêche, estime-t-il, de construire une véritable politique de santé. Ces crises qui se répètent « portent un véritable coup d’arrêt à la dynamique institutionnelle et limite nos ambitions de développement », regrette, de son côté, Pascal Mathis.