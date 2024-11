Héricourt : Olivier Marczak a fabriqué l’escalier de la Maison Élysée

La vie réserve parfois de drôle de trajectoires. Celle d’Olivier Marczak s’écrit dans une newsletter envoyée par les Finances publiques. « On y apprend plein de choses », en sourit l’artisan. En 2021, il y lit l’appel à candidature de l’exposition du Fabriqué en France, qui se tient au palais de l’Élysée. Chaque département doit sélectionner un produit Fabriqué en France, de son territoire, pour le représenter. Olivier Marczak conçoit, fabrique et assemble des escaliers design, avec n’importe quel matériau : bois, acier, verre, béton, composite, latex… Vous avez des envies, il aura les idées. Là, les marches sont en papier japonais. Plus loin, elles sont totalement transparentes et illuminées.

Il décide de candidater et met en valeur son escalier Spinae (photo ci-dessous), un ensemble monumental et en même temps, léger. Il est aérien. La partie centrale de cet escalier, qui relie les marches, ressemble à s’y méprendre à une colonne vertébrale. Chaque arête de l’escalier a été soudée à 100 %. C’est le début de son histoire. Il est retenu pour le Territoire de Belfort. On est en juillet 2021 et l’escalier d’Olivier Marczak trône fièrement dans les salons de l’Élysée (notre article).

Mars 2024. Son portable sonne en cette fin d’après-midi, un vendredi. Le mardi suivant, Olivier Marczak est faubourg Saint-Honoré, à Paris. Mais pas au palais de l’Élysée cette fois-ci. Il va juste en face, dans une bâtisse qui deviendra au cœur de l’été 2024 la Maison Élysée. Le lieu accueille aujourd’hui un café, un musée et une boutique mettant à l’honneur l’art de vivre à la française. « On fait la promotion des entreprises françaises méconnues du grand public », apprécie l’artisan, qui finalise alors sa facture pour le maître d’œuvre du chantier, l’agence Goutal, en cette fin octobre. « Si on veut créer de grosses boites, il faut aider les petites à s’émanciper », estime même l’artisan, convaincu par la démarche. Une autre locale est accueillie dans cette demeure : c’est Christine Maffli. Le coq et la Marianne de Venera Création ( lire nos articles) y sont visibles.