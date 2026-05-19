Héricourt : la place du Marché réaménagée d’ici 2027

À Héricourt, la saison estivale 2026, va rimer avec festivités, mais aussi travaux. À commencer par une des places centrales d’Héricourt. « Nous avons décidé de poursuivre le projet qui avait été lancé par l’ancienne municipalité de l’aménagement de la place du marché », révèle Dominique Bernigaud, adjoint à l’urbanisme. Une opération conséquente puisqu’elle est estimée à 2,8 millions d’euros. La municipalité reprend les études globales déjà menées avec le cabinet d’études titulaire du marché. « Pour engager, d’ici la fin de l’année, la mise en concurrence, les marchés de travaux pour être prêt à commencer en 2027 », développe l’adjoint.
« Ça impactera quand même beaucoup le centre-ville puisque il y a des travaux assez conséquents », insiste Dominique Bernigaud. Au-delà de la place, qui est aujourd’hui un parking, les rues adjacentes sont concernées : rue du 11 novembre et rue Brossolette. Une étude de la circulation locale va devoir être effectuée. « Nous profitons de la reprise des études pour associer la population qui avait quelques inquiétudes notamment sur le stationnement », assure Gilles Lazar, maire d’Héricourt. Les habitants du secteur recevront un document dans leur boîte aux lettres et une réunion de concertation.
Un million d’euros pour la voirie
« La commune a un budget d’investissement d’environ 12 millions d’euros global qui recouvre beaucoup de thématiques, allant de la voirie au bâtiment et puis bien d’autres choses », rappelle Dominique Bernigaud. Une enveloppe d’un million d’euros est dédiée à l’entretien de la voirie communale.
Au programme : maintenance des rues existantes avec renouvellement des couches de surfaces, réfection des trottoirs et amélioration de l’évacuation des eaux pluviales. « Il y a déjà des travaux qui vont commencer, notamment la réfection de chemin d’accès au Mont Vaudois », précise l’adjoint à l’urbanisme.
Un nouveau boulodrome couvert
Certains bâtiments vont aussi faire peau neuve. C’est le cas du musée Minal : « La toiture est à refaire. » Il est prévu une réfection du toit en ardoise et de la zinguerie, ainsi que l’isolation. Les menuiseries extérieures vont être remplacées et les façades nettoyées. Le bâtiment se situant dans le périmètre de protection des monuments historiques, des études avec les Architectes des bâtiments de France vont être menées. Des travaux estimés à 250 000 euros.
D’autres études seront lancées comme celui de la rénovation de la couverture du terrain de tennis pour 200 000 euros et la restauration du bâtiment de la Roseraie. Une étude importante pour les amateurs de pétanque va aussi commencer : celle du boulodrome couvert et de son club-house. « Le bureau d’étude est choisi et donc on va mener des études cette année et certainement fin d’année pour les travaux », annonce Dominique Bernigaud. Le bâtiment est prévu en face du gymnase du Champ de foire, à l’emplacement de la friche Wagner, sur une passerelle de 500 m2.
Parallèlement, la municipalité d’Héricourt a reçu une nouvelle qu’elle attendait depuis maintenant deux ans. « J’ai eu un message du sous-préfet qui m’a dit que les subventions vont nous être attribuées prochainement », s’enthousiasme Gilles Lazar. La mairie va recevoir quatre millions d’euros de dotations d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour des projets déjà réalisés.
Pôle métropolitain nord Franche-Comté
Jeudi 21 mai, le pôle métropolitain nord Franche-Comté va élire son nouveau président. Cette organisation regroupe deux agglomérations, le Pays de Montbéliard Agglomération et le Grand Belfort, et trois communautés de communes. La communauté de communes du Pays d’Héricourt présidée par Dominique Chaudey en fait partie (lire notre article). « C’était une présidence tournante entre Belfort, Montbéliard et Héricourt. Je pense qu’on va continuer dans ce sens-là », indique Gilles Lazar. Même si le pôle n’a pas de compétence, la maire d’Héricourt assure que la Ville s’engage pleinement dans ce schéma d’intercommunalité. « Notre mission de pèlerin, c’est la mobilité, explique Gilles Lazar avant d’ajouter. Il faut vraiment que ce pôle métropolitain ait du contenu politique. Les habitants du bassin attendent qu’il y ait un travail en commun. »