Héricourt : la place du Marché réaménagée d’ici 2027

À Héricourt, la saison estivale 2026, va rimer avec festivités, mais aussi travaux. À commencer par une des places centrales d’Héricourt. « Nous avons décidé de poursuivre le projet qui avait été lancé par l’ancienne municipalité de l’aménagement de la place du marché », révèle Dominique Bernigaud, adjoint à l’urbanisme. Une opération conséquente puisqu’elle est estimée à 2,8 millions d’euros. La municipalité reprend les études globales déjà menées avec le cabinet d’études titulaire du marché. « Pour engager, d’ici la fin de l’année, la mise en concurrence, les marchés de travaux pour être prêt à commencer en 2027 », développe l’adjoint.

« Ça impactera quand même beaucoup le centre-ville puisque il y a des travaux assez conséquents », insiste Dominique Bernigaud. Au-delà de la place, qui est aujourd’hui un parking, les rues adjacentes sont concernées : rue du 11 novembre et rue Brossolette. Une étude de la circulation locale va devoir être effectuée. « Nous profitons de la reprise des études pour associer la population qui avait quelques inquiétudes notamment sur le stationnement », assure Gilles Lazar, maire d’Héricourt. Les habitants du secteur recevront un document dans leur boîte aux lettres et une réunion de concertation.