Héricourt : dans les coulisses du centre de recyclage des véhicules usagés

Au sol, on est bien loin de l’imaginaire d’une casse automobile et de ces langues d’huile qui s’étalent. Sous les postes de travail, une canalisation récupère les fluides et les dirige vers un séparateur d’hydrocarbures. L’eau utilisée pour nettoyer le sol et les pièces a été captée par deux récupérateurs d’eau de pluie, capable de stocker 120 m3. Et l’électricité du bâtiment est assuré par 1 300 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur le toit. SC 70-25 est auto-suffisants et une partie est même revendu au réseau.

SC 70-25, c’est 12 millions d’euros de chiffre d’affaires par an, avec le site de Brevilliers et celui de Besançon, pour 80 salariés au total, dont 20 à Héricourt. Avec ce nouvel outil, elle vise, dans les années à venir, 20 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Cela fait 40 ans que je suis en travaux », confie Thierry Marie, qui continue d’avancer, d’innover et de faire évoluer son métier. Et l’histoire se poursuit. Le site historique de Brevilliers, où il s’était installé en 1987 et qu’il n’a cessé de faire grandir, va accueillir prochainement une activité autour de la réhabilitation des « motorisations électriques », apprend-il. Pour avancer. Toujours.