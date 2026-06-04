Haute-Saône: redressement judiciaire en vue pour Parisot Industrie

L’entreprise emploie 134 salariés sur son site de Mattaincourt dans les Vosges et 282 à Saint-Loup-sur-Semouse en Haute-Saône, selon le communiqué.

Selon la CGT, le groupe est victime d’une « dégradation économique (effondrement du marché du meuble, augmentation de l’inflation, et mauvaises décisions stratégiques de la direction depuis trois ans et demi) ». Sa demande auprès du tribunal de Lille est consécutive à celle de sa filiale nordiste CBA Meuble, elle-même placée en redressement judiciaire depuis le 26 mai.

La société avait déjà annoncé en 2019 la suppression de 127 emplois à Saint-Loup-sur-Semouse.

L’actionnaire de CBA Meuble et de Parisot Industrie, le groupe industriel français P3G (issu du Groupe Parisot), a annoncé dans un communiqué transmis à l’AFP vouloir mettre au point un « projet de transformation industrielle en vue de présenter des plans de continuation ».