Haute-Saône : leur plateforme de location d’étangs Rentalake cartonne déjà

« Je peux la laisser repartir ? » questionne le pêcheur, 39 ans, les pieds dans l’eau ; ici, on pratique le no kill. Il libère une carpe d’une cinquantaine de centimètres dans l’étang qu’il a loué pour la journée avec ses proches, auprès de la plateforme de location Rentalake, un Airbnb des étangs, lancé au mois de juin, depuis la Haute-Saône, par deux Belfortains, Jean-Baptiste Fariney et Hugo Gruss (lire notre article).

« Notre clé d’entrée, c’est l’eau », rappelle Hugo Gruss, pour démarquer Rentalake des autres offres de locations de courte durée. « Les pères pêchent, les enfants font du paddle, les grands-parents lisent un livre sur le ponton », poursuit Jean-Baptiste Fariney, en décrivant les activités de la dizaine de personnes qui ont réservé le lieu, pour un montant de 120 euros. « Tout le monde y trouve son compte », apprécie Mickaël Niclas, qui valide aussi un prix « cohérent ». « Souvent, vous êtes plusieurs, donc ça divise d’autant », commente Benjamin Bourgeot, 33 ans, collègue et compagnon de pêche. « En Haute-Saône, ça nous intéresse bien, avoue Mickaël, car il y a peu de plans d’eau publics et cette année, avec les pluies, les rivières sont difficilement pêchables en float tube. »

Ils ont découvert la plateforme sur les réseaux sociaux grâce aux communautés de pêcheurs. La vidéo de youtubeurs de la pêche a fini de les convaincre de tenter l’expérience. « Vous êtes certains d’être seuls sur le plan d’eau », apprécie Mickaël Niclas, qui réside à 50 minutes du site. « On achète la tranquillité », valide Benjamin Bourgeot. « Ça permet de découvrir des domaines privés auxquels vous n’avez pas accès et de découvrir d’autres endroits en France », poursuivent ces pêcheurs de carnassiers, conquis. « C’est ressourçant », confie Jean-Pierre Niclas, 64 ans, père de Mickaël, venu de la région de Nancy, pour cette journée de retrouvailles, dont l’étang est situé entre leurs deux résidences. « Le matin, quand tu vois la brume qui se lève délicatement de l’étang, que les oiseaux chantent et qu’une biche s’abreuve dans l’étang, c’est magique », raconte Jean-Baptiste Fariney.

Aujourd’hui, la plateforme propose une centaine d’étangs en location, un mois et demi après son lancement, répartis dans toute la France. « Nous sommes capables de tout louer, du grand domaine plutôt destiné aux pêcheurs, aux plus petits, qui correspondent plus à la famille », note Hugo Gruss, qui raconte que l’idée leur est venue alors qu’ils étaient encore sur les bancs du lycée. Les familles des deux créateurs ont des étangs depuis plusieurs générations.