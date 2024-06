Ces deux Belfortains créent un Airbnb des étangs privés

Jean-Baptiste Fariney et Hugo Gruss espèrent référencer 1 500 annonces d’ici fin 2025 et 5 000 en 2027. Ensuite, ils s’ouvriront à l’Europe, avec la proposition d’un nouveau pays par an. Une levée de fonds est déjà envisagée en 2025. Et pour accompagner leur lancement, Rent a lake va s’appuyer sur la communauté active des pêcheurs, en leur proposant tout simplement de nouveaux terrains de jeu.

Au-delà de mettre en lien amoureux de la nature et propriétaires d’étang, les deux fondateurs conçoivent leur projet comme une solution proposée aux détenteurs de plans d’eau. « Être propriétaire d’étang représente beaucoup de charges », indique Jean-Baptiste Fariney. Entretenir le terrain, garantir la qualité de l’eau, mettre aux normes, mener des vidanges, rempoissonner sont autant d’actions qui coûte des dizaines de milliers d’euros et nécessitent matériels et temps. « Rent a lake est une solution clé en main pour que les propriétaires aient des revenus et réinvestissent dans l’étang et maintiennent l’écosystème », résume Hugo Gruss. Qui met en garde : « Si tu n’entretiens pas, dans 10 ans, il n’y a plus d’écosystème. »

« J’ai grandi aux bords des étangs, se souvient Jean-Baptiste Fariney, non sans émotion. Et mettre les gens en relation pour qu’ils puissent en profiter comme moi, quand j’étais petit, c’est génial. » Pêche, camping, lecture… Ce sera à chacun de construire son voyage. Comme le résume Hugo Gruss, Rent a lake « est une plateforme de location de voyages au bord de l’étang ». À la journée, il en coûte entre 120 et 150 euros en moyenne estiment les deux hommes. Pour profiter d’un plan d’eau. En exclusivité.