Grandvillars : un ancien de Framatome à la tête de Selectarc

Silvino Caetano est directeur général de Selectarc depuis le 1er juillet 2026.
Silvino Caetano est directeur général de Selectarc depuis le 1er juillet 2026. | ©Selectarc

Selectarc annonce la nomination d’un nouveau directeur général, Silvino Caetano. C’est un ancien dirigeant de Framatome. L’équipementier nucléaire a intégré le capital du fabricant de produits d’apport de soudage et de brasage en 2025.

Selectarc est l’unique fabricant français de produit d’apport de soudage et de brasage. L’entreprise annonce l’arrivée d’un nouveau directeur général, Silvino Caetano, en remplacement de Jean-Pierre Gebhardt ; il a pris ses fonction le 1er juillet. « Fort d’une expérience internationale dans l’industrie, il accompagnera la stratégie de croissance, d’innovation et de performance de l’entreprise », commente l’entreprise dans un communiqué de presse.

En 2025, l’entreprise a intégré Framatome à son capital (lire notre article) ; l’actionnaire principal de Selectarc est la holding familiale Viellard-Migeon et Compagnie. L’entreprise a notamment renforcé sa présence dans les secteurs du nucléaire et de la défense comme secteur stratégique d’intervention (lire notre article). L’enterprise intervient aussi dans le domaine de l’énergie et du ferroviaire. « L’entreprise accompagne les industriels sur l’ensemble des marchés, des applications conventionnelles aux environnements les plus exigeants et stratégiques », note Selectarc.

Elle a notamment engagé une longue procédure pour devenir fournisseur de Naval Group, dans l’optique de participer au chantier du futur sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE), de nouvelle génération.

Selectarc dispose d’un modèle industriel intégré

Avant de rejoindre Selectarc, Silvino Caetano occupait des fonction de direction chez Framatome. « Fort d’une solide expérience acquise au sein de groupes industriels internationaux, Silvino Caetano a exercé́ des fonctions de direction dans des environnements exigeants, alliant excellence opérationnelle, développement stratégique et management d’équipes multiculturelles », note Selectarc.

L’histoire de Selectarc remonte à 1796, ancrant un savoir-faire métallurgique séculaire. Son modèle industriel est totalement intégré ; elle dispose notamment d’une fonderie près de Besançon, à Roche-lez-Beaupré, et d’un laboratoire de R&D certifié pour développer ses produits. « Dans un contexte marqué par les enjeux de souveraineté́ industrielle, de sécurisation des approvisionnements et d’exigences accrues en matière de qualité́ et de traçabilité́, Selectarc poursuit sa dynamique de croissance, de développement international et d’investissement afin de renforcer durablement son positionnement en France et à l’international », commente encore l’entreprise.

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