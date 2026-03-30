Grandvillars : Lisi renforce son équipe de direction

Benoît Heubert intègre la direction du groupe Lisi. Il va occuper le poste de directeur général des opérations, qui vient d’être créé. « Fort de 28 ans d’expérience acquise dans le groupe Michelin, Benoît Heubert apporte au Groupe LISI une maîtrise éprouvée des enjeux de stratégie industrielle et de pilotage opérationnel au niveau mondial dans des contextes variés et complexes », justifie le groupe dans un communiqué de presse.

Benoît Heubert a également occupé le poste de directeur général d’Euromaster, « un spécialiste des services à la mobilité présent dans 17 pays et ayant réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de l’ordre de 3 milliards d’euros ».