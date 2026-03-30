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Grandvillars : Lisi renforce son équipe de direction

Le siège du groupe Lisi, à Grandvillars.
Le siège du groupe Lisi, à Grandvillars. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Le groupe Lisi crée un poste de directeur général des opérations. Il sera occupé par Benoît Heubet, qui rejoint l’entreprise.

Benoît Heubert intègre la direction du groupe Lisi. Il va occuper le poste de directeur général des opérations, qui vient d’être créé. « Fort de 28 ans d’expérience acquise dans le groupe Michelin, Benoît Heubert apporte au Groupe LISI une maîtrise éprouvée des enjeux de stratégie industrielle et de pilotage opérationnel au niveau mondial dans des contextes variés et complexes », justifie le groupe dans un communiqué de presse.

Benoît Heubert a également occupé le poste de directeur général d’Euromaster, « un spécialiste des services à la mobilité présent dans 17 pays et ayant réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de l’ordre de 3 milliards d’euros ».

Résultats historiques en 2025 de Lisi

« Il contribuera à la mise en œuvre de la feuille de route du Groupe LISI sur les plans industriels, Achats, Transformation, Organisation et RSE, en relation étroite avec les deux divisions LISI AEROSPACE et LISI AUTOMOTIVE, dont il assurera le suivi de la performance opérationnelle », commente Emmanuel Viellard, directeur général du groupe.

Le groupe Lisi a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires d’1,8 milliard d’euros, un chiffre historique (lire notre article), et son effectif avoisine les 10 000 salariés.

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