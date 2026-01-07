Grand froid : le camion des Restos du coeur distribue des repas chauds

Ce mardi 6 janvier, en début de soirée, le thermomètre affiche -4 °C. Des températures négatives qui vont atteindre -8 °C dans la nuit. Rue Strolz à Belfort, sur le parking de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), le camion du Cœur, affilié aux Restos du cœur, est garé. Quatre fois par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les bénévoles sont présents pour distribuer des repas chauds aux plus démunis. « Il y a une distribution de nourriture, mais on peut aussi donner des habits comme des polaires, des parkas, des sous-vêtements. On a aussi des kits d’hygiène », liste Amar, responsable du camion.

Il est 18h30, les quatre bénévoles de l’association déballent les affaires. Des tables et des bancs sont installés. « Avec le grand froid, l’influence est réduite », observe le responsable. Grâce au déclenchement du plan grand froid (lire notre article) par le préfet du Territoire de Belfort, la Fondation de l’Armée du Salut agrandit ses horaires d’ouverture et propose des places d’hébergement supplémentaires. « Parfois, souvent l’été, on a toute une file de personnes qui attendent dès l’ouverture du camion », explique Amar. Mais aujourd’hui seulement trois hommes sont venus. Avec ce mois de janvier glacial, les bénévoles sont d’autant plus attentifs aux bénéficiaires. « On fait plus attention aux gens, car on sait qu’ils sont à la rue. On essaie de leur donner un maximum de confort », rapporte le responsable.