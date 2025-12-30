Le plan grand froid activé dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône

Le préfet de Haute-Saône vient de prendre la même mesure. Météo-France a placé le département de la Haute-Saône en vigilance jaune « grand froid » du mardi 30 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026 inclus, indique un communiqué de la préfecture de Haute-Saône. Compte tenu des dernières prévisions météorologiques, prévoyant une chute progressive des températures, jusqu’à atteindre -15°C ressentis la nuit de la Saint-Sylvestre, le préfet de la Haute-Saône a décidé d’activer le plan grand froid.

Le plan grand froid permet de renforcer les mesures mises en place pour les personnes les plus vulnérables. Ainsi, outre les places d’hébergement mises à disposition toute l’année, les mesures suivantes ont été prises :

ouverture de places supplémentaires afin de répondre favorablement à toute demande de mise à l’abri effectuée auprès du 115

un accueil de jour ouvert en continu de 9 h 30 à 19 h 30 ;

renforcement des maraudes avec distribution de vêtements chauds et de boissons chaudes.

Le préfet de Haute-Saône rappelle également l’importance de signaler la présence de toute personne en situation de détresse dans l’espace public en contactant le 115, numéro d’appel d’urgence gratuit. En cas d’urgence vitale, il convient de composer le 15 ou le 112.