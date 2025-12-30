Le plan grand froid activé dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône

Le plan grand froid est activé : les températures ressenties seront de l'ordre de - 15 degrés.
Le plan grand froid est activé : les températures ressenties seront de l'ordre de - 15 degrés. | © Le Trois P.-Y.R.

Le plan grand froid est activé dans le Territoire de Belfort depuis le 29 décembre et en Haute-Saône dès ce mardi 30 décembre et jusqu’au 1er janvier inclus.

Le préfet du Territoire de Belfort a activé le plan grand froid à partir du 29 décembre 2025, afin de renforcer la protection des personnes les plus vulnérables, exposées aux températures négatives :

  • Ouverture de 20 places supplémentaires d’hébergement d’urgence par la Fondation de l’Armée du Salut
  • Mobilisation de places hôtelières par les services de l’État, notamment pour les femmes et les familles
  • Extension de l’accueil de jour 24h/24 pour permettre la mise à l’abri immédiate et inconditionnelle des personnes sans solution
  • Renforcement des maraudes par l’ensemble des opérateurs de la veille sociale

Toute personne en situation de détresse dans l’espace public peut et doit être signalée en appelant le 115, numéro d’urgence gratuit, accessible 24h/24.

En Haute-Saône également

Le préfet de Haute-Saône vient de prendre la même mesure. Météo-France a placé le département de la Haute-Saône en vigilance jaune « grand froid » du mardi 30 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026 inclus, indique un communiqué de la préfecture de Haute-Saône. Compte tenu des dernières prévisions météorologiques, prévoyant une chute progressive des températures, jusqu’à atteindre -15°C ressentis la nuit de la Saint-Sylvestre, le préfet de la Haute-Saône a décidé d’activer le plan grand froid.

Le plan grand froid permet de renforcer les mesures mises en place pour les personnes les plus vulnérables. Ainsi, outre les places d’hébergement mises à disposition toute l’année, les mesures suivantes ont été prises :

  • ouverture de places supplémentaires afin de répondre favorablement à toute demande de mise à l’abri effectuée auprès du 115
  • un accueil de jour ouvert en continu de 9 h 30 à 19 h 30 ;
  • renforcement des maraudes avec distribution de vêtements chauds et de boissons chaudes.

Le préfet de Haute-Saône rappelle également l’importance de signaler la présence de toute personne en situation de détresse dans l’espace public en contactant le 115, numéro d’appel d’urgence gratuit. En cas d’urgence vitale, il convient de composer le 15 ou le 112.

Nos derniers articles

,
Une voiture électrique en cours de charge.

Automobile : à la veille de 2026, 400 aides via le leasing social restent accessibles

Le leasing social est un dispositif qui permet aux ménages modestes d’accéder à des aides pour acquérir un véhicule électrique. En 2024, l’enveloppe de 50 000 aides avait été consommée en six semaine. Cette année, à quelques heures de 2026, 49 600 aides sont consommées sur les 50 000 proposées.
Pierre Moscovici a annoncé, le 18 septembre, qu'il quittait la présidence de la Cour des comptes. | ©Guillaume BAPTISTE – AFP

Pierre Moscovici, ancien député du Doubs, en route pour le Luxembourg

Ancien député du Doubs et ancien président de Pays de Montbéliard Agglomération, Pierre Moscovici va quitter la présidence de la Cour des comptes française pour prendre , le 1er janvier 2026, la présidence de la Cour des comptes de l’Union européenne.
La recharge d'une voiture électrique.

Montbéliard : remplacer les bornes de chargement électrique des voitures

Lors du conseil municipal du 15 décembre, les élus de Montbéliard ont décidé le remplacement des bornes de recharge et de s’associer à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par Pays de Montbéliard Agglomération.

