Avec leur camionnette, les Restos du cœur sillonnent le Territoire de Belfort

Il est 15 h lorsque le centre itinérant des Restos du cœur arrive sur le parking du foyer rural de Rougemont-le-Château. Même si le soleil s’était montré jusque-là, la pluie finit bientôt par s’inviter. Pas de quoi inquiéter les quelques personnes qui attendent leur tour pour récupérer des articles. Bien au chaud dans le foyer rural, les bénévoles des Restos du cœur les accueillent autour de tasses de café fumantes et d’une tarte aux pommes. « C’est fait maison », précise l’une des bénévoles!

Le mardi 18 novembre lance la 41e édition de la campagne d’hiver des Restos du cœur. Mais pour le centre itinérant du Territoire de Belfort, le travail est annuel. Ouverte depuis juin 2022, cette camionnette des Restos du cœur, semblable aux épiceries mobiles d’autrefois, sillonne le Territoire. Toutes les semaines, ce centre itinérant s’arrête dans quatre communes : le lundi à Rougemont-le-Château, le mardi à Valdoie, le mercredi à Bourogne, et le vendredi à Châtenois-les-Forges. « L’objectif est de venir en aide aux personnes démunies, en dehors des centres fixes qui se trouvent à Belfort », explique Gilles Sancey, responsable du centre itinérant.

Cela fait un an que Caroline vient récupérer des articles, pour elle et son mari. Elle l’assure, sans le camion, il lui serait difficile d’aller jusqu’aux locaux en ville. « Je n’ai pas de voiture et il y a 15 ou 20 kilomètres jusqu’à Belfort », explique-t-elle. Dans les communes éloignées des centres-villes, les habitants en situation précaire rencontrent des difficultés à se déplacer. Et chaque déplacement engendre des coûts supplémentaires.