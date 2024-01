Le second pilier de GE Vernova, dédié aux énergies traditionnelles, en particulier les turbines à gaz, a permis de redresser les comptes de l’ensemble, même si ses marges se sont dégradées. Sur l’ensemble du groupe, le chiffre d’affaires a augmenté de 15%, à 19,4 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Pour le premier trimestre, qui sera le dernier à faire l’objet d’une publication unifiant GE Vernova et GE Aerospace, GE table sur un bénéfice net par action en hausse, compris entre 60 et 65 cents. Une fourchette inférieure aux 70 cents anticipés par les analystes. Dans les échanges électroniques préalables à l’ouverture de la Bourse de New York, le titre cédait 3,99%.