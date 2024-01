GE : les syndicats perturbent les vœux du nouveau directeur de gaz

Lors de la quatrième réunion de négociation, la direction a proposé 4 % d’augmentation générale au non-cadres et d’augmentation individuelle de 4 % pour les cadres. Pour les premiers, un talon est mis à 110 euros. La proposition « vise à trouver le meilleur équilibre pour les employés et notre entreprise », justifie la direction dans un mail adressé aux salariés et consulté par Le Trois. Selon elle, elle répond « aux attentes [des] employés et ce, dans les limites d’un contexte socio-économique caractérisé par des chantiers prioritaires, parmi lesquels les investissements dans l’amélioration de performance de [des] produits, et le ralentissement de la croissance [des] coûts qui ont progressé en 2023 plus vite que l’inflation, ce qui affecte le coût de nos produits et donc notre compétitivité ».