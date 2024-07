Gaussin : une seule offre de reprise pour Metalliance

“On a tous les outils pour pouvoir repartir”, a affirmé à l’AFP Steve Filipov, porteur de l’offre franco-américaine. Réunie sous le holding Corail-SM, filiale française du fonds américain Coral Reef, elle regroupe un autre fonds américain, Sandton Capital, ainsi que deux industriels: le français Novium (engins de travaux ferroviaires) et l’américain Mining Equipment. “Nous rachetons les actifs et le stock pour 1 million d’euros et nous investissons 9 millions d’euros pour remettre en route la production”, a expliqué M. Filipov, un Franco-Américain qui a dirigé plusieurs sociétés françaises et notamment le groupe Gaussin, ancienne maison-mère de Metalliance.