Gaussin lance une levée de fonds de 30 millions d’euros sous forme d’obligation

L’entreprise Gaussin, qui conçoit des véhicules de manutention notamment pour les zones portuaires et les centres logistiques, lance une levée de fonds de 30 millions d’euros en obligations simples, avec « la plateforme d’investissement participatif Lumo, spécialisée dans le financement de projets s’inscrivant dans la transition écologique », indique l’entreprise dans un communiqué de presse. « La durée d’investissement et le taux d’intérêt sont accessibles en ligne sur le site Lumo après inscription », ajoute le communiqué de presse.

Sur ces 30 millions d’euros, 8 millions d’euros maximum concerne un financement participatif, avec une offre d’obligations simples. Et 22 millions d’euros représentent un placement privé d’obligations simples « au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseur ». « Les 8 millions d’euros de financement participatif seront découpés en plusieurs « tranches » de collecte, qui se succéderont », ajoute Gaussin. Le premier objectif est fixé à 2 millions d’euros. Les autres tranches seront levées en fonction du rythme de souscription. Ce type de collecte permet de ne pas diluer les actionnaires. « Le capital est remboursé à l’échéance et les intérêts sont versés annuellement », indique Gaussin. On peut participer à partir de 50 euros.