Franck Robine : « Belfort et Montbéliard jouent un rôle essentiel dans l’hydrogène »

L’hydrogène « est une technologie absolument centrale et révolutionnaire, qui va contribuer à faire la France de demain », assure Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en déplacement dans le Territoire de Belfort, ce mardi 3 octobre, à l’occasion du forum Hydrogen business for climate. Et « Le nord Franche-Comté joue un rôle essentiel dans l’émergence d’une filière souveraine », appuie-t-il.

Le territoire s’inscrit dans la dynamique de déploiement de la filière, qui prévoit un investissement de 9 milliards d’euros d’ici 2030, permettant l’installation d’une puissance de 6,5 GW d’électrolyse, procédé utilisé pour fabriquer de l’hydrogène à partir d’électricité. Mais pour construire une filière souveraine, on ne peut le faire qu’avec de « l’emploi, des compétences et de la formation », souligne-t-il, à l’occasion d’une visite d’une exposition dédiée à la filière hydrogène organisée par l’université de Franche-Comté dans les jardins de la préfecture.

C’est dans cette dynamique que la région Bourgogne-Franche-Comté se positionne sur un appel à projet de l’État pour obtenir le label école nationale de l’hydrogène ; tout au long du Forum, les élus ont arboré un badge en faveur de ce projet. Une information que diffusait Le Trois dès le mois de juin. « Le label, c’est une cartographie des formations disponibles », résume Franck Robine. Ce label, qui concernera aussi des filières comme le nucléaire ou l’aéronautique, reconnait l’existence et l’organisation d’une filière de compétences et de formation.

La Région Bourgogne-Franche-Comté est labellisée « territoire hydrogène » depuis 2016. Dans le nord Franche-Comté́, notamment, la filière industrielle se structure. Différentes briques de la chaine de valeur sont présentes : les électrolyseurs (McPhy, Gen-hy) ; la pile à combustible (Inocel) ; le stockage (Faurecia, Mincatec, Isthy) ; les usages (Alstom, H2SYS, Gaussin, Stellantis). Par ailleurs, des écosystèmes se déploient : Territoire de Belfort ; Auxerre ; bientôt la métropole de Dijon. La région est à l’avant-garde de la structuration de cette nouvelle filière industrielle. Mais elle veut l’être tout autant sur la formation et l’acquisition des compétences, pour répondre aux besoins actuels et futurs.

L’enjeu, comme l’a rappelé à la rentré la filière hydrogène française, est de taille : pourvoir 100 000 emplois en 2030. Et dans le nord Franche-Comté, les usines ne fonctionneront que si les emplois sont pourvus.