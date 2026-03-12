Forvia : la CGT déplore les ratés de l’hydrogène dans un secteur automobile en crise

Dans un tract distribué aux salariés, la CGT de Forvia annonce la couleur. En rouge et lettres capitales il est noté : « Ils prennent l’argent public, ils suppriment nos emplois. » Les membres du syndicat dénoncent le paradoxe entre les subventions données à l’équipementier automobile Forvia et la perte d’emplois observée dans les différents sites du nord Franche-Comté. Des fonds notamment fléchés vers le développement de l’hydrogène, technologie pour laquelle Forvia a fait un virage important dès 2019. « Toutes les subventions qui ont été données par la Région, par Pays de Montbéliard Agglomération et par l’Europe pour, au final, déboucher sur la casse de l’emploi », regrette Tarek Zarhdad, secrétaire syndical à la CGT de Forvia.

Les membres du syndicat observent et dénoncent une baisse de l’emploi. « 230 emplois supprimés depuis 2024 sur le site de Bavans (R&D, NDLR) et 100 emplois perdus en fin d’année à FHS (l’entité hydrogène de Forvia, NDLR) », listent-ils. « Quand je suis rentré dans la boîte dans les années 1990, il y avait 2 000 personnes. Aujourd’hui, on est moins de 200 », complète Eric Nappiot, délégué syndical central de l’entité échappement. Des baisses qui s’accumulent aux annonces de Forvia de février 2024. Le fabricant avait annoncé la suppression de 10 000 postes en Europe d’ici 2028 (lire notre article). À noter que pour le moment aucun plan de licenciement n’a été observé.

Interrogée sur le sujet, la CFE-CGC est plus nuancée. « Le marché de l’hydrogène n’est pas à la hauteur des attendus et les aides de l’Europe nous permettent de traverser cette période compliquée », explique Christophe Husson, délégué syndical. Il revient notamment sur les salariés de l’entité hydrogène revenus sur l’entité échappement. « En tant que syndicat, notre objectif est surtout de conserver les emplois. » Dans ce sens, le délégué syndical demande à la direction d’être plus « agressive » dans la recherche de développement d’activités.