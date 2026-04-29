Forvia : à Étupes, l’inquiétude des salariés de Trecia

« Même si on a quand même une protection de douze à quinze mois, on redoute la perte de nos acquis », s’inquiète Noël Seri. Au-delà de l’avenir du site, à Étupes, les salariés sont préoccupés quant à la qualité de leur emploi. Karine Bourrat craint pour les différentes primes que les employés ont récupéré au fil des années : primes de rentrée, treizième mois… « On s’est battu pour les avoir. On les a obtenues par la grève, par le combat », souligne-t-elle. Elle explique aussi un sentiment d’isolement, en Bourgogne-Franche-Comté. L’usine d’Étupes est la seule à produire des systèmes intérieurs.

« On souhaite [conserver] l’ensemble de nos acquis sociaux et le renforcement de notre protection sur nos prévoyances santé », ajoute Patrick Rougier. D’après Karine Bourrat, une réunion aura lieu cette semaine pour tenir au courant les salariés des modalités de la vente. Même mot d’ordre chez les trois syndicats : avoir un engagement sur le long terme garantissant l’emploi, le site et les acquis.

Sollicitée, la direction de Forvia n’a pas souhaité commenter la situation de Trecia. La procédure juridique se poursuit. Elle communiquera selon les délais en vigueur.