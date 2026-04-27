En se séparant de cette activité moins rentable, Forvia devrait accroître sa profitabilité. Cette cession devrait également permettre au groupe français de réduire sa dette « d’au moins un milliard d’euros », alors que « l’intégralité du produit net » de la vente sera « affectée au remboursement de la dette financière », a indiqué l’entreprise dans un communiqué. Une fois la transaction effectuée, la dette de Forvia sera ramenée à « 4,5 milliards » d’euros, selon Olivier Durand, directeur financier du groupe. Ce désendettement doit permettre à Forvia de diminuer son coût horaire et de redevenir compétitif explique un connaisseur de l’entreprise contacté par Le Trois.

Martin Fischer s’est dit très satisfait du montant de la transaction, qui permettra à Forvia de rester en phase avec la réduction de sa dette que le groupe avait projetée « il y a plusieurs mois », et ce malgré la « dégradation » de la « situation du marché » ces derniers mois, notamment « à cause de la crise au Moyen-Orient ».

« Pour le moment », Forvia n’a pas « l’intention » de procéder à de nouvelles cessions, a signalé le directeur général. Avec cette vente, qui doit être soumise aux procédures « d’information ou de consultation » des instances représentatives du personnel et aux autorisations réglementaires, Forvia souhaite « renforcer sa focalisation sur des activités à forte valeur ajoutée et à dominante technologique », a expliqué le groupe dans son communiqué.

La finalisation de l’opération est attendue pour « la fin de l’année », a indiqué Martin Fischer. Il y a quelques mois, Forvia avait tenté de vendre cette division à l’Américain Motherson, mais l’Union européenne avait annulé la vente pour éviter un phénomène de monopole ; localement, Motherson gère l’usine SMRC de Rougegoutte.