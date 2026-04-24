Forvia : fort recul de ses ventes en Chine au premier trimestre

« On a été tiré par eux ces dernières années, mais là il y a une concurrence accrue (…) qui se reflète. On a une proportion de notre activité disproportionnée avec BYD et on a travaillé à diversifier notre présence en Chine. On développe notre activité avec Chery, on a commencé à travailler avec un nouvel acteur qui vient des telecoms, et on développe aussi notre activité avec Geely », a détaillé M. Durand. Les ventes ont en revanche progressé de 1,6% en Europe à 2,62 milliards d’euros, ce que le directeur financier a jugé « encourageant ».