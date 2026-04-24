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Forvia : fort recul de ses ventes en Chine au premier trimestre

Plateforme industrielle de Forvia, à Allenjoie.
Usine Forvia d'Allenjoie, dans le pays de Montbéliard. | ©Le Trois – illustration
En bref

L'équipementier automobile français Forvia a annoncé une baisse de 6,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, à 5,13 milliards d'euros, pénalisé par un fort recul de son activité en Chine où il cherche à se diversifier, alors que ses ventes ont augmenté en Europe.

(AFP)

À taux de change constants, le repli du chiffre d’affaires est limité à 2,2%, soit « une surperformance » par rapport à la production automobile mondiale – indice de référence du secteur des équipementiers – qui a reculé de 3,4% au premier trimestre: 21,5 millions de véhicules légers ont été produits dans le monde contre 22,3 millions au cours des trois premiers mois de 2025, a fait valoir le groupe. Le chiffre d’affaires de Forvia (ex-Faurecia) a progressé à taux de change constants « dans toutes les régions sauf en Chine », a-t-il ajouté.

Au cours du trimestre, les ventes en Chine ont en effet plongé de 27,8% à 836 millions d’euros, sur un marché confronté à une concurrence accrue. Mais la rentabilité y reste à un « niveau élevé », autour de 10%, a souligné le directeur financier Olivier Durand lors d’une conférence téléphonique avec la presse. Forvia, qui est « l’un des fournisseurs étrangers principaux » du chinois BYD, est en train de diversifier sa base de clientèle dans ce pays, en raison de la « baisse significative de production » du premier constructeur mondial de voitures électriques.

« On a été tiré par eux ces dernières années, mais là il y a une concurrence accrue (…) qui se reflète. On a une proportion de notre activité disproportionnée avec BYD et on a travaillé à diversifier notre présence en Chine. On développe notre activité avec Chery, on a commencé à travailler avec un nouvel acteur qui vient des telecoms, et on développe aussi notre activité avec Geely », a détaillé M. Durand. Les ventes ont en revanche progressé de 1,6% en Europe à 2,62 milliards d’euros, ce que le directeur financier a jugé « encourageant ».

Forvia va-t-il vendre sa division "aménagements intérieur" ?

À l’étranger, Forvia a aussi accéléré sa présence en Inde, où il compte développer son activité « sièges ». Les négociations pour la vente de la division historique d’aménagements intérieurs, annoncée en février, « avancent bien », a indiqué Forvia, sans confirmer qu’il serait en négociation avec le fonds Apollo, selon des informations avancées jeudi par Bloomberg. La vente de cette activité destinée à accroitre la rentabilité du groupe porte sur un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros, une cinquantaine de sites et 31 000 salariés, a-t-il rappelé.

Olivier Durand a aussi confirmé que Forvia allait désormais détenir 50%, à égalité avec Michelin, de la co-entreprise Symbio, spécialisée dans l’hydrogène, après le retrait de Stellantis, et une « homologation de ce plan » par le tribunal de commerce. Après avoir provisionné 209 millions d’euros de dépréciation de sa participation dans Symbio dans les comptes 2025, il anticipe que « la charge pour Symbio sur l’année 2026 sera marginale ».

Enfin Forvia dit se préparer à des augmentations des coûts d’achats des matières premières suite au conflit en Iran, surcoûts qu’il compte repasser quasi-intégralement à ses clients afin de « protéger l’entreprise ». « On a passé 91 à 93% des surcoûts liés à l’imposition de droits de douane aux Etats-Unis à nos clients » a-t-il rappelé. Le coût de l’énergie ne représente que 1% de son chiffre d’affaires. L’équipementier a par ailleurs confirmé tous ses objectifs financiers pour 2026, un chiffre d’affaires compris entre 20 et 21 milliards d’euros à taux de change constants, une marge opérationnelle comprise entre 6 et 6,5% du chiffre d’affaires et un flux de trésorerie net supérieur ou égal à 3% du chiffre d’affaires.

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