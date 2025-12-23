Fontaine : le Groupe Atlantic en passe d’être vendu à un groupe nippo-américain

Un atelier de production du Groupe Atlantic.
Un atelier de production du Groupe Atlantic. | Photo Groupe Atlantic

Le groupe international Atlantic, dont une usine est installée à l’Aéroparc de Fontaine, dans le Territoire de Belfort a annoncé la signature d’un accord qui prévoit une prise de participation majoritaire à son capital par la société Paloma Rheem Holdings, basée à Tokyo. Le ministre de l’Economie se dit « vigilant ».

(AFP)

Un fleuron tricolore de la transition énergétique bientôt sous pavillon étranger ? Groupe Atlantic, numéro un français de la pompe à chaleur, est en passe d’être acheté par le groupe nippo-américain Paloma Rheem, une opération suivie de « très près » par Bercy selon les mots du ministère de l’Economie à l’AFP. Le groupe dispose d’un site à l’Aéroparc de Fontaine, dans le Territoire de Belfort, où il fabrique des chauffe-eaux. Environ 300 personnes y travaillent. L’usine s’étend sur 22 500 m², dont 1 600 m² sont dédiés à des bureaux ; 1 000 m² viennent d’être aménagés. En juillet 2025, le groupe a inauguré à Fontaine une plateforme logistique XXL et présenté une nouvelle ligne de production dédiée aux chauffe-eaux thermodynamiques (lire notre article ici).

La société vendéenne a annoncé lundi la signature d’un accord qui prévoit une prise de participation majoritaire à son capital par la société Paloma Rheem Holdings, basée à Tokyo, elle-même issue du rapprochement des japonais Paloma et Fujitsu General, et de l’américain Rheem.

L’enjeu des pompes à chaleur

Paloma Rheem Holdings est spécialisé « dans la fabrication et la commercialisation d’équipements de climatisation, de production d’eau chaude, de chauffage et d’équipements de cuisine », a précisé Groupe Atlantic dans un communiqué. Les pompes à chaleur sont un secteur clé de la transition énergétique et évoluent actuellement dans un contexte de concurrence accrue. Le ministère français de l’Economie et des Finances, également chargé de l’Industrie, a dit lundi soir à l’AFP suivre « de très près » le dossier. L’opération « devra être soumise à une autorisation préalable du ministère dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France », sous réserve des vérifications effectuées sur les conditions d’éligibilité de ce dossier à cette procédure, a expliqué le ministère à l’AFP.

« Si on a un investisseur étranger qui vient pour développer Atlantic, préserver l’empreinte industrielle, en faire ce qu’il est déjà, mais en mieux, un des leaders mondiaux de la transition énergétique, j’allais dire « welcome », bienvenue. Si c’est pour désosser, couper, casser et j’allais dire prendre l’argent et se tirer, c’est non », a mis en garde mardi sur BFMTV le ministre de l’Economie et des Finances, Roland Lescure, qui a redit être « vigilant ». La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, avait tancé le gouvernement, le 9 décembre dernier, lui reprochant d’avoir laissé le champ libre, ces derniers mois, à des dossiers de reprise fragiles, qui ont ensuite mal tourné.

La première étape de cette procédure dite des « investissements étrangers en France » (IEF) permettra d’abord de vérifier que le dossier est éligible au contrôle, au titre de l’activité de fourniture d’énergie, un secteur stratégique de l’économie. Les pompes à chaleur sont au cœur de la stratégie d’électrification de la France portée par le gouvernement, qui doit donner lieu à des annonces prochainement. Objectif: accélérer la consommation d’électricité dans les secteurs qui sont encore très dépendants de coûteuses importations d’énergies fossiles, dans les transports, l’industrie, le logement et donc le chauffage.

12 000 collaborateurs à travers le monde

Interrogé par l’AFP, un porte-parole de Groupe Atlantic a précisé que Bercy avait été prévenu de cette opération il y a quelques jours. Sur la procédure en elle-même que lance Bercy, la société n’a fait aucun commentaire. Paloma Rheem, qui employait 19 000 personnes à fin 2024, et Groupe Atlantic, qui compte 12 000 collaborateurs, se connaissent bien. La société française distribue depuis plus de trente ans des produits Fujitsu General en France et au Benelux. Une partie des actionnaires familiaux historiques de Groupe Atlantic resteront au capital de l’entreprise, a précisé cette dernière, basée à La Roche-sur-Yon, en Vendée.

« Cette opération nous donne les moyens de renforcer durablement notre compétitivité », et ce « dans un contexte de concurrence internationale accrue », notamment chinoise, a déclaré le président du directoire de Groupe Atlantic, Damien Carroz, cité dans le communiqué. Le montant de l’opération n’est pas public, mais le quotidien économique Les Echos avance une transaction supérieure à 3 milliards d’euros. Elle devrait être finalisée mi-2026.

Groupe Atlantic compte 31 sites industriels à travers le monde. Il est notamment propriétaire des marques Atlantic, Thermor ou Sauter et réalise près de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Il fabrique non seulement des pompes à chaleur, mais aussi des chaudières, chauffe-eau ou radiateurs. Dans ce même secteur, le groupe américain Carrier Global avait annoncé en 2023 le rachat de la division « solutions climatiques » du groupe familial allemand Viessmann.

Nos derniers articles

Le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois, et le capitaine Cédric Muller, adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie de Montbéliard. | © Le Trois P.-Y.R.

Autechaux-Roide : « Sans doute le crime le plus bête de l’année »

Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme âgé de 44 ans a tué d’un coup de révolver en pleine tête un de ses amis, âgé de 39 ans, au cours d’une soirée très arrosée. Le tireur affirme qu’il s’agit d’un accident. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Docteure Anne-Sophie Dupond, présidente de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Nord-Franche-Comté, à Trévenans.

Nord Franche-Comté: le port du masque redevient obligatoire à l’hôpital

L'hôpital Nord Franche-Comté rend le port du masque obligatoire en raison de l'épidémie de grippe.
TEMPLE ET MARCHE - MONTBELIARD - 07 DECEMBRE 2021 ©Denis Bretey

Les Lumières de Noël de Montbéliard, un prébilan à quelques jours de la fermeture

Les Lumières de Noël de Montbéliard fermeront leurs portes ce 24 décembre. L’heure de faire un prébilan de la fréquentation de cette édition 2025. Marie-Noël Biguinet, maire de Montbéliard, évoque une légère hausse.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC