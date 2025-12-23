Fontaine : le Groupe Atlantic en passe d’être vendu à un groupe nippo-américain

Paloma Rheem Holdings est spécialisé « dans la fabrication et la commercialisation d’équipements de climatisation, de production d’eau chaude, de chauffage et d’équipements de cuisine », a précisé Groupe Atlantic dans un communiqué. Les pompes à chaleur sont un secteur clé de la transition énergétique et évoluent actuellement dans un contexte de concurrence accrue. Le ministère français de l’Economie et des Finances, également chargé de l’Industrie, a dit lundi soir à l’AFP suivre « de très près » le dossier. L’opération « devra être soumise à une autorisation préalable du ministère dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France », sous réserve des vérifications effectuées sur les conditions d’éligibilité de ce dossier à cette procédure, a expliqué le ministère à l’AFP.

« Si on a un investisseur étranger qui vient pour développer Atlantic, préserver l’empreinte industrielle, en faire ce qu’il est déjà, mais en mieux, un des leaders mondiaux de la transition énergétique, j’allais dire « welcome », bienvenue. Si c’est pour désosser, couper, casser et j’allais dire prendre l’argent et se tirer, c’est non », a mis en garde mardi sur BFMTV le ministre de l’Economie et des Finances, Roland Lescure, qui a redit être « vigilant ». La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, avait tancé le gouvernement, le 9 décembre dernier, lui reprochant d’avoir laissé le champ libre, ces derniers mois, à des dossiers de reprise fragiles, qui ont ensuite mal tourné.

La première étape de cette procédure dite des « investissements étrangers en France » (IEF) permettra d’abord de vérifier que le dossier est éligible au contrôle, au titre de l’activité de fourniture d’énergie, un secteur stratégique de l’économie. Les pompes à chaleur sont au cœur de la stratégie d’électrification de la France portée par le gouvernement, qui doit donner lieu à des annonces prochainement. Objectif: accélérer la consommation d’électricité dans les secteurs qui sont encore très dépendants de coûteuses importations d’énergies fossiles, dans les transports, l’industrie, le logement et donc le chauffage.