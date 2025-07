Aéroparc : le groupe Atlantic conforte son implantation

L’usine de Fontaine fabrique des chauffe-eaux électriques classiques et des chauffe-eaux thermodynamiques. Ces derniers disposent d’une petite pompe à chaleur, en complément, qui permet d’accroître la performance de l’équipement : 1 kW d’énergie électrique devient, avec cette solution, 3 kW d’énergie thermique. Le groupe a justement inauguré, fin juin, une nouvelle ligne d’assemblage des chauffe-eaux thermodynamiques, qui a une cadence doublée. Elle vient étoffer l’usine, dotée déjà d’une ligne de production principale, qui fabrique les ballons, les cuves et habille les chauffe-eaux électriques. L’usine fabrique, quotidiennement, 1 300 chauffe-eaux.

L’usine compte un 2e atelier de sous-traitance interne. On y fabrique notamment des échangeurs de chaleur. Mais l’atelier compte surtout une 3e ligne de production, qui produit les pompes à chaleur qui équipent les chauffe-eaux thermodynamiques. « Cette pompe à chaleur était faite, auparavant, en Thaïlande. Maintenant, nous la fabriquons en France, dévoile Cyril Constant. Quand on avait besoin d’une modification, entre l’envoi et la réception, il fallait compter six mois. Aujourd’hui, en la fabriquant en France, c’est possible en moins d’un mois. » Et cette souplesse est précieuse pour l’industriel, qui cherche des gains de productivité, pour rendre compétitif ses produits face à la concurrence étrangère, notamment asiatique. La nouvelle ligne de production a ainsi doublé la cadence. « Nous avons une logique d’internaliser les process et les composants-clés », résume Cyril Constant.