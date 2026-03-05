Filière automobile : « Les emplois de demain ne seront pas ceux d’aujourd’hui »

Le pôle véhicule du futur a été mandé par le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et la direction régionale de l’économie, de l’emploi , du travail et des solidarités de porter une GPEC territoriale ; une initiative rare en France. 150 000 euros de financement ont été engagés sur quatre ans. La mission doit être menée jusqu’en 2027 indique Ludovic Party, du pôle véhicule du futur, qui suit notamment les questions de la performance de la filière automobile. Une trentaine de structures sont rassemblées. L’idée est notamment de faciliter la connaissance de l’écosystème, faire connaître les entreprises, présenter les outils de recrutement de France travail, comme le recrutement par simulation. Initialement, la GPEC était centrée sur l’automobile. Finalement, elle a été étendue à toute l’industrie du nord Franche-Comté : automobile, ferroviaire, énergie. Le dispositif « doit permettre aux acteurs de collaborer pour répondre collectivement aux nouvelles attentes en matière de compétences », explique le Pôle, sur son site Internet.