Christophe Husson : « Anticiper le tsunamis de l’emploi dans la filière automobile »

Pour anticiper le tsunamis qui nous attend sur l’emploi dans notre territoire ! Et pas seulement dans les entreprises. Il faut une cohérence des métiers avec les besoins futurs et les transformations qui s’annoncent. La réussite de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) territoriale passe par la coopération. Or, ces coopérations sont souvent dispersées ou insuffisamment coordonnées. Les entreprises, notamment les PME sous-traitantes, n’ont pas non plus toujours les ressources pour anticiper seules les évolutions technologiques et RH. Cet évènement doit les aider. C’est un levier pour renforcer la performance et la résilience de tout le tissu industriel local.