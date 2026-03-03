Christophe Husson : « Anticiper le tsunamis de l’emploi dans la filière automobile »

Vous organisez un événement autour de l’emploi et des compétences dans l’automobile, une filière en crise…
La filière automobile est confrontée à une transformation en profondeur et à une crise historique. Le collectif Reconstruire et la CFE-CGC souhaitent repenser la gestion des emplois et des compétences à l’échelle du territoire.
Pourquoi ?
Pour anticiper le tsunamis qui nous attend sur l’emploi dans notre territoire ! Et pas seulement dans les entreprises. Il faut une cohérence des métiers avec les besoins futurs et les transformations qui s’annoncent. La réussite de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) territoriale passe par la coopération. Or, ces coopérations sont souvent dispersées ou insuffisamment coordonnées. Les entreprises, notamment les PME sous-traitantes, n’ont pas non plus toujours les ressources pour anticiper seules les évolutions technologiques et RH. Cet évènement doit les aider. C’est un levier pour renforcer la performance et la résilience de tout le tissu industriel local.
Vous souhaitez sensibiliser ?
Ce forum est une opportunité de comprendre ce qu’est l’emploi dans le nord Franche-Comté. Est-on un territoire de production ? De recherche & développement ? Quelle direction doit-on prendre ? Avoir une vision est essentielle. Ce diagnostic partagé, avec des données actualisées, des analyses prospectives, des tendances chiffrées et des retours d’expérience, doit permettre une vision plus juste, plus précise et plus fiable des enjeux de compétences. Il doit servir de base solide. Je défends une vision territoriale pour anticiper et ne pas subir. Il faut limiter la casse dans le territoire.
- Mercredi 4 mars, de 10 h à 12 h, cinéma Megarama, à Audincourt. « Emplois et compétences dans la filière automobile ». Un événement organisé par la CFE-CGC et le collectif Reconstruire. Ouvert à tous. Gratuit. Programme ci-dessous.