Cristel rénove un bâtiment Japy pour sa seconde ligne de production

C’est une sorte de clin d’œil de l’histoire. Alors que Cristel fêtera ce jeudi 25 juin 2026 « 200 ans de savoir-faire », en référence à la production de la première casserole emboutie Japy, ancêtre de Cristel, l’entreprise de Fesches-le-Châtel vient de racheter et rénove un bâtiment Japy. Situés à quelques mètres du siège et des lignes de production de Cristel (eux-mêmes dans des anciens locaux Japy), ils ont appartenu jusqu’en janvier 2026 à Pompes Japy, qui a déménagé à Technoland.
Le bâtiment représente une surface de 3000 m². Il est en cours de rénovation. Une rénovation lourde, puisque seuls les murs et la charpente seront refaits. Les murs seront isolés, les sheds d’origines alterneront vitres et panneaux solaires sur toute la longueur du bâtiment. L’achat du bâtiment et les travaux de rénovation représentent un investissement de 4,5 millions d’euros.
Supprimer l’équipe de nuit
A cela s’ajoute un investissement de 7,2 millions dans l’équipement en machines. Alors que la ligne de production dans les bâtiments actuels fonctionne au gaz, la nouvelle ligne sera électrique. La ligne actuelle arrive à sa limite de capacité de production, soit 600 000 pièces par an, avec trois équipes. La nouvelle ligne doublera potentiellement cette capacité de production. En fait, ce n’est pas l’objectif.
« Notre but est d’arrêter l’équipe de nuit, explique Emmanuel Brugger, directeur général de Cristel. Nous considérons que c’est une contrainte pour les équipes. »
En 2025, Cristel a mis en service un nouveau bâtiment logistique, totalement neuf, construit sur le site historique de l’entreprise.
Outre ce nouveau bâtiment, Cristel va mettre prochainement en œuvre un nouveau projet. Elle vient de racheter la « Maison Japy » (ancien bâtiment de la direction), située à l’entrée du parking de l’entreprise. Le garage attenant sera démoli et remplacé par un nouveau bâtiment où sera transféré le show-room, sur 212 m². La maison, d’environ 260 m², accueillera une cuisine de démonstration et un espace de dégustation, pour la visite de clients ou la démonstration de produits. Le premier étage accueillera des bureaux et une salle de réunion.
Au premier semestre, l’actuelle ligne de production passera de 600 000 à 400 000 pièces produites, et la nouvelle ligne, dans le bâtiment rénové produira 200 000 pièces. « Nous n’avons pas de plan de développement de la production, explique en substance Emmanuel Brugger. Mais ce que nous fabriquons est de plus en plus dans l’air du temps et correspond à la demande ». Notamment en raison de la crainte des PFAS, mais aussi de l’intérêt pour le fabriqué en France.
De 130 à 182 salariés
De 2023 à 2024, le chiffre d’affaires de Cristel a progressé de plus de 28%, et de 2024 à 2025 de plus de 34 % : il est de 33 millions en 2025. Le résultat a suivi la même évolution, « ce qui nous a permis de distribuer une belle participation, » se félicite Emmanuel Brugger.
Ces bons résultats sont assortis de belles perspectives. Cristel compte actuellement 130 salariés. Elle s’est donnée pour objectif de créer 52 emplois entre 2025 et 2027. 11 ont été créés en 2025 ; 25 sont espérés cette année. Ces perspectives de créations d’emploi lui valent une aide du « fonds Maugis », pour lequel la création d’emplois est un critère déterminant. L’entreprise a aussi décroché une aide de 640 000 euros de l’Etat, sur le fonds vert Territoire d’industrie, pour accompagner l’achat de machines.
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