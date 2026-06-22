Cristel rénove un bâtiment Japy pour sa seconde ligne de production

A cela s’ajoute un investissement de 7,2 millions dans l’équipement en machines. Alors que la ligne de production dans les bâtiments actuels fonctionne au gaz, la nouvelle ligne sera électrique. La ligne actuelle arrive à sa limite de capacité de production, soit 600 000 pièces par an, avec trois équipes. La nouvelle ligne doublera potentiellement cette capacité de production. En fait, ce n’est pas l’objectif.

« Notre but est d’arrêter l’équipe de nuit, explique Emmanuel Brugger, directeur général de Cristel. Nous considérons que c’est une contrainte pour les équipes. »

En 2025, Cristel a mis en service un nouveau bâtiment logistique, totalement neuf, construit sur le site historique de l’entreprise.

Outre ce nouveau bâtiment, Cristel va mettre prochainement en œuvre un nouveau projet. Elle vient de racheter la « Maison Japy » (ancien bâtiment de la direction), située à l’entrée du parking de l’entreprise. Le garage attenant sera démoli et remplacé par un nouveau bâtiment où sera transféré le show-room, sur 212 m². La maison, d’environ 260 m², accueillera une cuisine de démonstration et un espace de dégustation, pour la visite de clients ou la démonstration de produits. Le premier étage accueillera des bureaux et une salle de réunion.

Au premier semestre, l’actuelle ligne de production passera de 600 000 à 400 000 pièces produites, et la nouvelle ligne, dans le bâtiment rénové produira 200 000 pièces. « Nous n’avons pas de plan de développement de la production, explique en substance Emmanuel Brugger. Mais ce que nous fabriquons est de plus en plus dans l’air du temps et correspond à la demande ». Notamment en raison de la crainte des PFAS, mais aussi de l’intérêt pour le fabriqué en France.