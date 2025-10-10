Cristel et Métalhom, nouveaux bénéficiaires du fonds Maugis

Au 30 septembre 2025, 701 emplois ont été effectivement créés au sein des entreprises soutenues par le fonds Maugis et 31 millions d’euros ont été décaissés sur les 50 millions disponibles provenant de la pénalité infligée à General Electric pour ne pas avoir créé les 1 000 emplois promis à la suite de son rachat de la branche énergie d’Alstom, en 2015.
Cristel, fabricant d’ustensiles de cuisine haut de gamme, installé à Fesches-le-Châtel vient de se voir attribuer une aide conditionnée à la création de 52 emplois : 11 dès cette année, 27 en 2026 et 14 en 2027, année au terme de laquelle le fonds Maugis doit être clôturé. Cristel emploie aujourd’hui 125 personnes (113 équivalents temps plein). L’entreprise connaît une forte progression, avec des ventes en progression de 28 % en 2024 et la tendance pour 2025 est de l’ordre de + 20 %. L’entreprise prévoit un investissement de 13 millions d’euros pour créer une nouvelle ligne de production dans les anciens bâtiments des pompes Japy, à un jet de pierre des installations actuelles de Cristel. L’entreprise vient de mettre en œuvre un nouveau bâtiment logistique qui représente un investissement de 5 millions d’euros. Les premières machines de la nouvelle ligne de production doivent entrer en fonction fin 2026. En attendant la création de la deuxième ligne de production, certains postes sont passés en trois équipes, afin de faire face à la hausse de la demande, portée par l’attrait du public pour les ustensiles en inox, exempts de PFAS.
Métalhom a obtenu une réponse favorable pour un second dossier qui doit permettre à l’entreprise d’accroitre ses capacités de production et de produire des pièces de plus grande dimension. Une quinzaine d’emplois supplémentaires est annoncée.
4 millions à attribuer d’ici fin 2027
6 millions sur les 50 millions de l’enveloppe ont été attribués. Il reste donc 4 millions d’euros à attribuer, sans compter les fonds qui seront susceptibles d’être réaffectés dans le cas d’entreprises qui ne parviendront pas à créer les emplois promis lors de l’attribution d’une aide sur le fonds Maugis. Par exemple McPhy, qui vient d’être cédé à John Cockerill et qui avait prévu la création de 450 emplois.
Les 4 millions encore disponibles. Pourront-ils être attribués d’ici fin 2027, date de fin de la convention régissant le fonds Maugis ? Trois ou quatre dossiers sont en cours de dépôt pour examen par le comité d’attribution. L’enjeu sera donc de les boucler rapidement, afin que les emplois soient effectivement créés d’ici fin 2027. A moins qu’un nouvel avenant de prolongation de la convention ne soit décidé. Cette hypothèse se confirmera ou non, en fonction du montant restant disponible et des emplois qu’ils pourraient engendrer. A défaut, les fonds restants seraient versés à l’Etat.
50 millions d’euros et des intérêts
Le montant initial de la pénalité de GE est de 50 millions d’euros. Dès lors qu’ils ont été versés, ils ont produit et produisent des intérêts. Ces intérêts vont-ils permettre de grossir l’enveloppe finale d’aide ? Absolument pas. Les intérêts permettent de rémunérer le cabinet PwC (PricewaterhouseCoopers) qui assure l’étude en amont des dossiers et Pristine, le fiduciaire qui garantit les fonds et rédige les contrats lors de l’attribution d’aides. Les membres du comité de gestion sont bénévoles et indemnisés uniquement d’éventuels frais, comme les frais de déplacement. Le fonds Maugis a été créé voici six ans. Les rémunérations à terme étaient d’environ 0,75 % à l’époque et de l’ordre de 2,75 % actuellement. De plus, des sommes assez importantes ont été attribuées dès la première année du fonds. Guy Maugis évalue à environ deux millions d’euros d’intérêts sur l’ensemble de la période d’existence du fonds.