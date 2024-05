Fesches-le-Châtel : Cristel, la revanche de l’inox face à la menace PFAS

Dans un écrin industriel de 12 500 m2, reconnaissable à ses deux cheminées en pierre et ses fenêtres voûtées de part et d’autre des bâtisses, l’entreprise Cristel emploie 105 salariés. Elle exporte le quart de sa production dans 40 pays et développe des boutiques et des filiales commerciales aux Etats-Unis, en Indonésie ou encore au Japon. Des données qui font rêver la présidente Bernadette Dodane, car le pari n’était pas gagné d’avance.

C’est en 1983 que l’aventure Cristel démarre. Un groupe d’ouvriers reprend l’ancienne usine de l’empire industriel Japy en pleine faillite, qui fut autrefois l’une des deux plus grandes entreprises françaises du Second Empire. Cristel voit le jour sous la forme d’une société coopérative de production (SCOP). Mais cela ne prend pas et les ventes sont à perte. Bernadette Dodane, experte-comptable est appelée pour apporter son savoir-faire sur la gestion, mais aussi pour trouver un repreneur. Elle doit rendre au préfet de région un rapport sur la viabilité de l’usine. Elle la considère comme nulle. « Il n’y avait pas d’avenir », se remémore-t-elle. « Il y avait eu trois faillites judiciaires en huit ans. »

Seule possibilité pour s’en sortir selon la présidente : monter en gamme « alors que toutes les casseroles se ressemblaient il y a quarante ans ». Elle fait appel à son mari, Paul Dodane. Dessinateur, technicien concepteur chez Peugeot, il a l’idée qui change la donne : la cuisson-service, avec la fabrication d’ustensiles à poignées amovibles pouvant passer de la cuisine au salon avec élégance. Sur ses soirées, il vient bénévolement à l’usine pour trouver le bon prototype. Idée qui permettra, plus tard, de s’immiscer sur les marchés japonais.

Après le succès d’un prototype au salon Bijorhca, les salariés de la société en péril demandent au couple de reprendre la gérance. En 1987, les Dodane acceptent, hypothéquant leur maison à hauteur de 30% pour réussir à sauver Cristel.