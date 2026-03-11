Faverois : Usiduc cédé au fonds d’investissement Ocean Peak Capital

L'usine Usiduc est basée à Faverois, dans le sud du Territoire de Belfort.
L'usine Usiduc est basée à Faverois, dans le sud du Territoire de Belfort. | ©Google street view

Le groupe industriel ACI, repreneur d’Usiduc en avril 2025, a été liquidé par le tribunal des activités économiques de Lyon. Mais la société basée à Faverois a, elle, été cédé au fonds d’investissement Ocean Peak Capital. Du côté des salariés, c’est un soulagement.

« Nous sommes rassurés et nous sommes heureux d’avoir des perspectives d’évolution », confie Sylvie Carisey, directrice des ventes d’Usiduc, un usineur basé à Faverois, dans le sud du Territoire de Belfort. L’entreprise compte aujourd’hui quinze salariés.

Mardi, le directeur territoire du groupe ACI, qui avait repris Usiduc en avril 2025 (lire notre article), confirmait à l’entreprise belfortaine qu’elle était cédée au fonds d’investissement Ocean Peak Capital ; une décision validée par le tribunal des activités économiques de Lyon, qui a, par ailleurs, acté la liquidation judiciaire du groupe ACI (lire notre article).

Le groupe industriel, acheteur compulsif d’entreprises, était en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. À Faverois, on travaillait quasiment de manière autonome. « Nous n’avons jamais baissé les bras », assure Sylvie Carisey. La confiance des « clients » a toujours été là. Aujourd’hui, l’entreprise a simplement besoin d’une vision et « d’un capitaine », « pour retrouver une dynamique ». Les salariés veulent tourner la page de longs moins d’incertitude. Usiduc a failli être liquidé il y a un an, après une longue procédure de redressement judiciaire, liée à un fort endettement, avant que le groupe ACI n’apparaisse au tribunal de commerce pour une reprise, alors inespérée.

Usiduc usine des pièces plastiques, composites ou métalliques

« Nous avons besoin d’une direction et que l’on nous accompagne dans la trésorerie et dans la remise en état du parc machine », développe la cadre. Un lien a déjà été tissé avec le repreneur, qui a visité l’usine de Faverois.

Usiduc est spécialiste de l’usinage de pièces techniques. « Nous faisons de l’usinage de pièces plastique, composites et de métaux pour des secteurs stratégiques comme l’aéronautique, le luxe, l’énergie, le médical ou encore la défense », détaille Sylvie Carisey. « Nous avons une grande diversité de compétences dans différents matériaux, ce qui fait notre force », complète-t-elle.

En 2023, le chiffre d’affaires d’Usiduc était de 2,6 millions d’euros. En 2017, l’entreprise avait même atteint un chiffre d’affaires de 3,8 millions d’euros ; le potentiel est là. Usiduc a reçu, au lendemain du Covid, 750 000 euros d’aides pour moderniser son outil de production, via le Fonds d’accélération des investissements industriels.

Nos derniers articles

,
Sandro et Bartolino Nardis entourent Alain Favey, directeur général de Peugeot, avec le nouveau maillot du FC Sochaux-Montbéliard qui arbore son nouveau partenaire, le mercredi 11 mars dans l'usine Stellantis de Sochaux.

Peugeot et le FCSM célèbrent leurs retrouvailles

Le FC Sochaux serait né dans l’atelier carrosserie de Peugeot, en 1928. L’atelier de montage des 3008 et 5008 a été choisi pour être le décor de l’officialisation du retour de Peugeot aux côtés du FCSM et pour présenter le nouveau maillot, avec Peugeot comme partenaire principal.
Peugeot Motocycles est très fier d'apposer le drapeau français sur ses scooters qui sortent de l'usine de Mandeure (©Peugeot Motocycles).

Mandeure : la CGT redoute la fermeture de Peugeot Motocycles

Un projet de reprise par des cadres de Peugeot Motocycles a été validé par son actionnaire majoritaire, Mutares. L’entreprise doit redevenir française. Mais entre des pertes d’emploi, un manque de capital et une absence de projet, la CGT s'inquiète pour l’avenir du site de Mandeure.
Soudeur.

Industrie : le repreneur en série ACI en liquidation judiciaire

C'est la fin de la saga ACI: le tribunal des activités économiques (TAE) de Lyon a placé mardi en liquidation judiciaire la holding de ce repreneur frénétique d'une trentaine de sites industriels en six ans, qui avait mis en danger plus de 1 450 emplois.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

88 Appartements8 Immeubles58 Maisons15 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC