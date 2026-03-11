Faverois : Usiduc cédé au fonds d’investissement Ocean Peak Capital

« Nous sommes rassurés et nous sommes heureux d’avoir des perspectives d’évolution », confie Sylvie Carisey, directrice des ventes d’Usiduc, un usineur basé à Faverois, dans le sud du Territoire de Belfort. L’entreprise compte aujourd’hui quinze salariés.

Mardi, le directeur territoire du groupe ACI, qui avait repris Usiduc en avril 2025 (lire notre article), confirmait à l’entreprise belfortaine qu’elle était cédée au fonds d’investissement Ocean Peak Capital ; une décision validée par le tribunal des activités économiques de Lyon, qui a, par ailleurs, acté la liquidation judiciaire du groupe ACI (lire notre article).

Le groupe industriel, acheteur compulsif d’entreprises, était en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. À Faverois, on travaillait quasiment de manière autonome. « Nous n’avons jamais baissé les bras », assure Sylvie Carisey. La confiance des « clients » a toujours été là. Aujourd’hui, l’entreprise a simplement besoin d’une vision et « d’un capitaine », « pour retrouver une dynamique ». Les salariés veulent tourner la page de longs moins d’incertitude. Usiduc a failli être liquidé il y a un an, après une longue procédure de redressement judiciaire, liée à un fort endettement, avant que le groupe ACI n’apparaisse au tribunal de commerce pour une reprise, alors inespérée.