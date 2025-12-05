Étupes : la société Technitube est reprise mais 52 salariés licenciés

Le tribunal de commerce de Belfort a validé, ce vendredi 5 décembre, l’offre de reprise de Technitube, à Étupes, par l’entreprise Mirabeau Industry, dont le siège est dans les Bouches-du-Rhône. L’entreprise du Doubs est spécialisée « dans le formage et le cintrage complexe de tubes en acier, inox et aluminium, de l’assemblage par soudure robotisée et le brasage au four au défilé », comme elle l’indique sur son site Internet. L’usine s’étend sur 7 500 m2, dont 4 500 m2 d’atelier, très robotisés. Elle dispose d’outils numériques de contrôle qualité 3D. Technitube produit notamment des tuyaux de refroidissement de boîtes de vitesse.

Sur les 75 salariés, seulement 23 sont repris par le repreneur, indique Djamila Hassani, déléguée syndicale Force ouvrière (FO). « L’entreprise ne va pas fermer », se console l’élue syndicale. Pour les 52 licenciements, des volontaires seront trouvés facilement indique-t-elle. Le repreneur a « les reins solides », croit savoir Djamila Hassani, qui a visité l’une de ses entités dans les Ardennes, NPL. « Il a aussi des usines au Maroc et en Tunisie », ajoute-t-elle. « L’essentiel, c’est que l’activité continue », poursuit-elle.

C’est que l’affaire était mal embarquée. Fin 2023, l’exercice de l’entreprise se clôt avec un chiffre d’affaires de près de 16 millions d’euros. L’usine tournait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fin 2024, ce chiffre d’affaires descend à 9,8 millions d’euros. « Le marché s’est écroulé », commentait, au mois de juillet, Jean-Pierre Moret, encore dirigeant. Début 2024, 50 % de l’activité s’arrête, alors que l’entreprise venait de produire 8 millions de pièces, l’année d’avant. Les clients sont des équipementiers automobiles, comme Eurocast ou l’Allemand ZF Friedrichshafen.