Étupes : le sous-traitant automobile Technitube en redressement judiciaire

Jean-Pierre Moret est âgé de 78 ans. L’industrie, il connaît. Il est passé notamment par Bosch. Il n’a pas de mots assez durs à l’égard « des énarques » ou des promoteurs de la voiture électrique, « que les gens n’ont pas les moyens d’acheter ». Mais il est toujours là, à tenter de sauver ce qui peut encore l’être. « Il y a longtemps que je n’ai plus la foi. Je fais cela par habitude », sourit-il, avec un brin de sarcasme. Il moque aussi les discours autour de l’innovation, qui ne font pas tourner les usines, ciblant particulièrement l’hydrogène. « Avec de l’hydrogène, on fabrique des bombes », raille-t-il. « On raisonne à l’envers », déplore-t-il, encore.

Face à lui, les options ne sont pas légion. La pire, ce serait la liquidation. Sachant que la baisse des commandes a tendance à s’accélérer pour Technitube, car les clients cherchent déjà d’autres fournisseurs ou sont eux-mêmes en grande difficulté. « Les temps sont durs pour tout le monde », observe-t-il. L’entreprise joue, qui plus est, dans un marché international où les opérateurs sont installés en Asie ou en Afrique, au Maroc par exemple, où Stellantis et Renault disposent d’importantes unités de production. « On n’a aucune chance en France de vendre des produits compétitifs », déplore encore Jean-Pierre Moret.

Autre option, une reprise de l’activité, avec un industriel qui viendrait avec de nouveaux business ; avec cette option, il faut que Technitube arrive à traverser les mois difficiles devant lui. Depuis 3 ans, les deux associés essaient de vendre l’entreprise, sans succès. Le poids du marché automobile dans les résultats de l’entreprise effraie. « C’est rageant », râle Jean-Pierre Moret. Depuis une décennie, ils se sont battus pour redresser la boite, investir. Et là, ils subissent une réalité bien plus grande qu’eux. « La situation n’a rien à voir avec une personne ou une erreur de gestion », souffle-t-il en regardant cet outil de travail en souffrance.

Depuis 2020, l’industrie automobile française a perdu plus de 40 000 emplois, selon la plateforme automobile ; on compte aujourd’hui 336 000 emplois dans le secteur. Et d’ici 2035, on estime que 75 000 emplois vont encore disparaître. Concomitamment, selon Le Monde, 30 à 50 % de la production française de composants pour l’automobile vont disparaître d’ici cinq ans. Vertigineux, à l’image du chiffre d’affaires de Technitube qui va au moins être divisé par deux, en 24 mois.