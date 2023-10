Encore à l’essai, le futur TGV M franchit une nouvelle étape

A bord de la rame d’essai stationnée vendredi dans un atelier de maintenance de ce technicentre, ni sièges, ni moquettes, ni plafonds capitonnés, mais des planchers en bois, des bureaux le long des fenêtres, des ordinateurs et équipements pour tester le TGV. Une trentaine de personnes y travaillent, techniciens et ingénieurs de la SNCF et d’Alstom, sans oublier les conducteurs du train.

Assis devant l’écran d’un ordinateur, Dominique Alliet “contrôle si le train ne perturbe pas la signalisation” en passant sur les rails “et donc la circulation des autres trains”. Le TGV M “est très bien né par rapport à d’autres projets. Il y a des réglages à faire, mais il se comporte très bien. On avance par palier”, a expliqué à l’AFP ce mesureur au laboratoire électrique de l’Agence d’essai ferroviaire de la SNCF.

L’an prochain, une “phase d’essais d’admission” devra permettre d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché du nouveau TGV, suivie d'”essais de pré-exploitation” avant l’entrée en service des premières rames en 2025, prévoient Alstom et la compagnie ferroviaire. Au total, 350 semaines d’essais sont programmées, sur plus d’un million de kilomètres.

L’arrivée du TGV M va également entraîner des travaux de modernisation des centres de maintenance, qui devront être adaptés au futur train. Par exemple, la SNCF va installer des bancs automatisés pour contrôler plusieurs centaines de pièces en quelques secondes. “Le besoin de trains en circulation est de plus en plus important. Pour être sûr que nos trains roulent de plus en plus, la maintenance doit être plus rapide”, a indiqué à l’AFP Valérie Verhaest, responsable des travaux dans les technicentres TGV.

Ce nouveau train est “un investissement clé pour SNCF Voyageurs” pour répondre “à la croissance des trafics voyageurs et à la concurrence”, a relevé M. Fanichet. Le TGV M est “une arme de conquête”, a renchéri Jean-Pierre Farandou, PDG du groupe SNCF, “une étape décisive”.