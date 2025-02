En 2024, 56 signalements à la cellule pour protéger les majeurs vulnérables

En une année, plus de 50 signalements ont été effectués par des travailleurs sociaux du Département du Territoire. Des signalements destinés à protéger les personnes victimes qu’ils accompagnent au quotidien. Avant, aucun dispositif n’était centralisé. « Les signalements pouvaient se perdre », relate Marie-France Céfis, conseillère départementale déléguée à l’action sociale territoriale, à l’enfance et à la famille.

Lancée en 2023, une nouvelle cellule pour protéger les majeurs vulnérables a pour mission d’assurer une meilleure coordination entre les services sociaux du Département et le parquet du tribunal judiciaire. Elle est animée par deux agentes spécialisées, Stéphanie Reuillard et Corinne Tamin. Elles constituent un appui technique pour les travailleurs sociaux confrontés à des situations complexes et favorisent une prise en charge plus rapide des personnes concernées. Elles facilitent leur orientation vers les structures adaptées, notamment les associations avec lesquelles un lien est établi : Solidarités Femmes, France Victimes, le centre d’Information sur les droits des femmes et des familles… Et proposent également des formations et des sensibilisations pour les professionnels du secteur social.