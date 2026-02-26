L’accompagnement dure deux ans à partir de la date de sélection par un comité. Comme une vingtaine de lauréats sont sélectionnés chaque année, le Réseau Entreprendre accompagne donc une quarantaine d’entreprises durant l’année. L’accompagnement est gratuit pour les bénéficiaires.

« C’est gratuit, mais pour autant, cela a de la valeur », insiste Elana Moise. Cette valeur réside dans l’échanges avec des pairs (d’autres chefs d’entreprise) et sur la durée. « Les lauréats viennent chercher du partage d’expérience sur le terrain, précise Elena Moise. Être chef d’entreprise, cela ne s’apprend pas dans les écoles. »

Depuis quelques années, un accompagnement collectif s’est ajouté à l’accompagnement individualisé, complète Elena Moise, via le Club des lauréats. Là aussi, ces rencontres sont mensuelles : un chef d’entreprise ou un expert dans un sujet en lien avec le rôle de chef d’entreprise apporte son témoignage.

Le réseau peut aussi faire bénéficier aux lauréats d’un prêt d’honneur qui vient renforcer l’apport personnel et peut faire effet de levier vis-à-vis des banques notamment. L’aide peut aller jusqu’à 50 000 euros sous la forme d’un prêt sans intérêt, garanti et avec paiement différé.