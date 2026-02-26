Un des piliers du Réseau Entreprendre est l’accompagnement des porteurs de projets par des chefs d’entreprise. En Franche-Comté, ils sont 140, qui sont sollicités alternativement pour accompagner la vingtaine de chefs d’entreprise (en moyenne) sélectionnés chaque année.
Tous sont bénévoles, précise Elena Moise, directrice de Réseau Entreprendre Franche-Comté. « Une de leurs motivations principales est la transmission de l’expérience entrepreneuriale, dans ses aspects positifs, comme dans ses aspects négatifs, indique-t-elle. Ces échanges sont aussi enrichissants pour les lauréats que pour les accompagnateurs, qui voient aussi dans la démarche une occasion de sortir eux-mêmes de la solitude des chefs d’entreprise en faisant partie d’un réseau ».
Une autre motivation des chefs d’entreprise accompagnateurs est d’être des acteurs de leur territoire en s’investissant dans une action concrète.
L’accompagnement consiste en une rencontre mensuelle pendant deux ans. Le chef d’entreprise accompagnant est systématiquement responsable d’une entreprise dans un autre domaine que celui de l’entreprise du porteur de projet : le but n’est pas de transmettre des compétences techniques, mais la posture du chef d’entreprise.
Un réseau né il y a 40 ans
Le Réseau Entreprendre est né à l’initiative d’André Mulliez il y a quarante ans. Sa déclinaison en Franche-Comté est plus récente : elle date de 2007. Dix-neuf ans aux cours desquelles 253 entrepreneurs ont été accompagnés, 4 927 emplois ont été créés ou maintenus (dont 993 créations ex-nihilo), 7,3 millions d’euros de prêts d’honneur ont été octroyés et 140 chefs d’entreprise bénévoles ont été mobilisés chaque année, selon les chiffres communiqués par l’association.
40 bénéficiaires accompagnés chaque année par le Réseau Entreprendre
L’accompagnement dure deux ans à partir de la date de sélection par un comité. Comme une vingtaine de lauréats sont sélectionnés chaque année, le Réseau Entreprendre accompagne donc une quarantaine d’entreprises durant l’année. L’accompagnement est gratuit pour les bénéficiaires.
« C’est gratuit, mais pour autant, cela a de la valeur », insiste Elana Moise. Cette valeur réside dans l’échanges avec des pairs (d’autres chefs d’entreprise) et sur la durée. « Les lauréats viennent chercher du partage d’expérience sur le terrain, précise Elena Moise. Être chef d’entreprise, cela ne s’apprend pas dans les écoles. »
Depuis quelques années, un accompagnement collectif s’est ajouté à l’accompagnement individualisé, complète Elena Moise, via le Club des lauréats. Là aussi, ces rencontres sont mensuelles : un chef d’entreprise ou un expert dans un sujet en lien avec le rôle de chef d’entreprise apporte son témoignage.
Le réseau peut aussi faire bénéficier aux lauréats d’un prêt d’honneur qui vient renforcer l’apport personnel et peut faire effet de levier vis-à-vis des banques notamment. L’aide peut aller jusqu’à 50 000 euros sous la forme d’un prêt sans intérêt, garanti et avec paiement différé.
Quels sont les critères de sélection ?
En 2025, le Réseau Entreprendre Franche-Comté a enregistré 130 dossiers de demande, témoigne Elena Moise. Une trentaine de dossiers ont été présélectionnés. C’est ce qu’Elena Moise appelle l’accompagnement en amont : les porteurs de projets, en amont du comité de sélection, rencontrent des chefs d’entreprises qui leur font des recommandations pour améliorer leur projet et engagent de premiers échanges d’expérience. Le comité de validation, qui comprend une dizaine de chefs d’entreprise, se réunit ensuite. Les décisions sont prises à l’unanimité.
« On regarde surtout la personne, son degré d’implication, son potentiel en tant que chef d’entreprise, ses ambitions à 3 ou 5 ans pour l’entreprise, sa capacité d’écoute, décrit Elena Moise. Il nous arrive de refuser des dossiers parce que la personne n’a pas de capacité d’écoute et que notre valeur ajoutée ne serait pas là. »
Le nombre d’emplois créés ou sauvegardés est aussi un critère important pour le comité de validation. « Notre slogan est «Pour créer des emplois, créons des employeurs » », rappelle Elena Moise
Les lauréats dans le Nord Franche-Comté
- Lydie Balligand, MB CONCEPT (lire notre article), Z.A. des Popins – 90500 Beaucourt
- Olivier Cholley, ART DES PIERRES, 3 rue d’Audincourt – 25 700 Valentigney
- Aurélien Cordier, CABINET HBI, 6 rue du Rhône – 90000 Belfort
- Virginie Gillet, ADVINSI, 13 bis rue des École – 90800 Bavilliers
- Fatih Koca, LOCATOUCH, 8 rue de Madrid – 90000 Belfort
- Christophe Schreiber, ICAME, 2 bis rue du Général de Gaulle – 90360 Lachapelle-sous-Rougemont