Elena Moise : « Être chef d’entreprise ne s’apprend pas dans les écoles »

Elena Moise, directrice du Réseau Entreprendre en Franche-Comté.
Elena Moise, directrice du Réseau Entreprendre en Franche-Comté. | ©DR
Entretien

Ils sont créateurs, repreneurs ou chefs d’entreprise. Tous ont un projet de développement. Le Réseau Entreprendre organise, ce jeudi 26 février, sa soirée des lauréats, à Arc-lès-Gray, où il présente sa promotion 2025. 18 chefs d’entreprise seront accompagnés bénévolement pendant deux ans par un chef d’entreprise adhérent du réseau. Tour d’horizon de son fonctionnement avec la directrice de l’antenne en Franche-Comté, Elena Moise.

Un des piliers du Réseau Entreprendre est l’accompagnement des porteurs de projets par des chefs d’entreprise. En Franche-Comté, ils sont 140, qui sont sollicités alternativement pour accompagner la vingtaine de chefs d’entreprise (en moyenne) sélectionnés chaque année.

Tous sont bénévoles, précise Elena Moise, directrice de Réseau Entreprendre Franche-Comté. « Une de leurs motivations principales est la transmission de l’expérience entrepreneuriale, dans ses aspects positifs, comme dans ses aspects négatifs, indique-t-elle. Ces échanges sont aussi enrichissants pour les lauréats que pour les accompagnateurs, qui voient aussi dans la démarche une occasion de sortir eux-mêmes de la solitude des chefs d’entreprise en faisant partie d’un réseau ».

Une autre motivation des chefs d’entreprise accompagnateurs est d’être des acteurs de leur territoire en s’investissant dans une action concrète.

L’accompagnement consiste en une rencontre mensuelle pendant deux ans. Le chef d’entreprise accompagnant est systématiquement responsable d’une entreprise dans un autre domaine que celui de l’entreprise du porteur de projet : le but n’est pas de transmettre des compétences techniques, mais la posture du chef d’entreprise.

Un réseau né il y a 40 ans

Le Réseau Entreprendre est né à l’initiative d’André Mulliez il y a quarante ans. Sa déclinaison en Franche-Comté est plus récente : elle date de 2007. Dix-neuf ans aux cours desquelles 253 entrepreneurs ont été accompagnés, 4 927 emplois ont été créés ou maintenus (dont 993 créations ex-nihilo), 7,3 millions d’euros de prêts d’honneur ont été octroyés et 140 chefs d’entreprise bénévoles ont été mobilisés chaque année, selon les chiffres communiqués par l’association. 

40 bénéficiaires accompagnés chaque année par le Réseau Entreprendre

L’accompagnement dure deux ans à partir de la date de sélection par un comité. Comme une vingtaine de lauréats sont sélectionnés chaque année, le Réseau Entreprendre accompagne donc une quarantaine d’entreprises durant l’année. L’accompagnement est gratuit pour les bénéficiaires.

« C’est gratuit, mais pour autant, cela a de la valeur », insiste Elana Moise. Cette valeur réside dans l’échanges avec des pairs (d’autres chefs d’entreprise) et sur la durée. « Les lauréats viennent chercher du partage d’expérience sur le terrain, précise Elena Moise. Être chef d’entreprise, cela ne s’apprend pas dans les écoles. »

Depuis quelques années, un accompagnement collectif s’est ajouté à l’accompagnement individualisé, complète Elena Moise, via le Club des lauréats. Là aussi, ces rencontres sont mensuelles : un chef d’entreprise ou un expert dans un sujet en lien avec le rôle de chef d’entreprise apporte son témoignage.

Le réseau peut aussi faire bénéficier aux lauréats d’un prêt d’honneur qui vient renforcer l’apport personnel et peut faire effet de levier vis-à-vis des banques notamment. L’aide peut aller jusqu’à 50 000 euros sous la forme d’un prêt sans intérêt, garanti et avec paiement différé.

Quels sont les critères de sélection ?

En 2025, le Réseau Entreprendre Franche-Comté a enregistré 130 dossiers de demande, témoigne Elena Moise. Une trentaine de dossiers ont été présélectionnés. C’est ce qu’Elena Moise appelle l’accompagnement en amont : les porteurs de projets, en amont du comité de sélection, rencontrent des chefs d’entreprises qui leur font des recommandations pour améliorer leur projet et engagent de premiers échanges d’expérience. Le comité de validation, qui comprend une dizaine de chefs d’entreprise, se réunit ensuite. Les décisions sont prises à l’unanimité.

« On regarde surtout la personne, son degré d’implication, son potentiel en tant que chef d’entreprise, ses ambitions à 3 ou 5 ans pour l’entreprise, sa capacité d’écoute, décrit Elena Moise. Il nous arrive de refuser des dossiers parce que la personne n’a pas de capacité d’écoute et que notre valeur ajoutée ne serait pas là. »

Le nombre d’emplois créés ou sauvegardés est aussi un critère important pour le comité de validation. « Notre slogan est «Pour créer des emplois, créons des employeurs » », rappelle Elena Moise

Les lauréats dans le Nord Franche-Comté

  • Lydie Balligand, MB CONCEPT (lire notre article), Z.A. des Popins – 90500 Beaucourt
  • Olivier Cholley, ART DES PIERRES, 3 rue d’Audincourt – 25 700 Valentigney
  • Aurélien Cordier, CABINET HBI, 6 rue du Rhône – 90000 Belfort
  • Virginie Gillet, ADVINSI, 13 bis rue des École – 90800 Bavilliers
  • Fatih Koca, LOCATOUCH, 8 rue de Madrid – 90000 Belfort
  • Christophe Schreiber, ICAME, 2 bis rue du Général de Gaulle – 90360 Lachapelle-sous-Rougemont

Nos derniers articles

,
La mairie d'Héricourt

Municipales : les enjeux à retenir à Héricourt

Démographie, économie, commerce, scolarité, culture. Voici les cinq clés de compréhension pour mieux appréhender les élections municipales de mars 2026 d’Héricourt.
,
Le Moloco, candidat à l’organisation de concerts test

Audincourt : Shlømo déprogrammé du BO District après des accusations d’agressions sexuelles

Le Moloco, organisateur du festival BO District, a pris sa décision. Après des accusations de violences et de harcèlement sexistes et sexuels sur les réseaux sociaux, le DJ techno Shlømo est déprogrammé du festival.
Sandra Joly, militante au Parti communiste français du Territoire de Belfort.

« Les régulations de la presse de 1944 ont été détricotées par les politiques libérales »

Le Parti Communiste français du Territoire de Belfort organise sa 9e fête du livre les 27 et 28 février, à Belfort. Un événement qui questionne, cette année, les médias et la presse, leur indépendance ou encore le traitement de l’actualité. Projection de documentaires, table-ronde, ventes de livres sont au programme. Interview de Sandra Joly, co-animatrice de la commission culture du PCF.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC